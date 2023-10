Vídeo de Chico Moedas com mulher em festa ao som de sua ex, Luisa Sonza, viraliza; veja

Ex-namorado de Luísa Sonza, Chico Moedas foi visto beijando uma mulher em uma festa no bairro de Santo Cristo, no Rio de Janeiro, na noite dessa quinta-feira (12). Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o influenciador digital aparece em clima de romance ao som da música "Chico", do álbum "Escândalo Íntimo", que a cantora escreveu dedicada a ele.

O que chamou ainda mais a atenção dos internautas é que, além do remix, o Lup DJ, que estava no comando da festa, tocou logo em seguida o funk 'Trair A Minha Namorada' (Hoje Eu Quero Trair), de MC Ricardo.

Veja vídeo

Nas imagens, publicadas pela influenciadora Cecília Papi, amiga do dj. Nos comentários do post no Instagram, diversos usuários se divertiram com a situação e ressaltaram uma "perspicácia" do músico com a sequência das faixas.

"Esse vídeo tem tantas camadas… o DJ torando nas indiretas”, "Oscar de melhor roteiro, direção e trilha sonora", "Nem o melhor roteirista pensaria nessa cena, obrigada", escreveram os internautas.

Veja também

Esta foi primeira vez que Chico foi visto em público desde que Luísa Sonza expôs, no programa Mais Você com Ana Maria Braga, a traição do influenciador, que culminou no término do relacionamento.

RELEMBRE O TÉRMINO

No dia 20 de setembro, Luísa Sonza participou do programa "Mais Você", da TV Globo, e anunciou o fim do relacionamento com Chico Moedas. Lendo uma carta, a cantora revelou que havia sido traída pelo ex-namorado em um "banheiro sujo de um bar".

Eles estavam juntos havia quatro meses, e Luísa chegou a lançar uma música em homenagem a ele, intitulada "Chico". Após o término, a artista continuou cantando a faixa nos shows, mas alterou um trecho da canção.

TEORIAS DOS INTERNAUTAS

Após Luísa expor a traição, internautas apontaram que o novo álbum "previu" o fim do relacionamento e acusaram a cantora de estratégia de marketing. A ordem das músicas no disco forma a seguinte frase: "Chico, onde é que deu errado? Penhasco outra vez. Principalmente, me sinto arrasada. Ana Maria”.

Internautas também observaram que os interlúdios do álbum formavam a sentença: "Todas as histórias de amor dão errado".