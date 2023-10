Luísa Sonza nega estratégia de marketing sobre término com Chico Moedas: 'não precisei'

Luísa Sonza negou as acusações de que o término do relacionamento com Chico Moedas teria sido uma estratégica de marketing para promover o álbum "Escândalo Íntimo". Após a cantora revelar uma traição do ex-namorado, internautas apontaram que o disco continha supostas mensagens escondidas que já premeditavam o término.

O assunto veio à tona durante a participação da artista no videocast Foquinha Entrevista nesta quinta-feira (5). Luísa relembrou que o álbum já estava fazendo sucesso antes da polêmica e afirmou que não precisava se expor para atrair mais visibilidade. "Escândalo Íntimo" foi lançado no dia 2 de setembro e se tornou o álbum mais ouvido em um dia no Spotify Brasil.

"Fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria pra mim. Jamais seria algo planejado. Inclusive eu não queria... Nesse momento não é bom estar falando de novo da minha vida pessoal, de novo falando sobre alguma coisa, sendo que estava tudo lindo, estava tudo bem, eu não precisava de marketing nenhum. Já era o álbum mais escutado da história", declarou.

Ela ainda ressalta que não escolheu ser traída. "Tem tanta coisa boa acontecendo, que eu jamais escolheria... E nem tem como escolher, né, gente? Não tenho absolutamente nada a ver com o que aconteceu, a realidade é essa. É uma coisa da outra pessoa", comenta.

Relembre o término

No dia 20 de setembro, Luísa Sonza participou do programa "Mais Você", da TV Globo", e anunciou o fim do relacionamento com Chico Moedas. Através de uma carta, a cantora revelou que havia sido traída pelo ex-namorado.

Eles estavam juntos há 4 meses e Luísa chegou a lançar uma música em homenagem a ele, intitulada "Chico". Após o término, a artista continuou cantando a faixa nos shows, mas alterou um trecho da canção.

Teorias dos internautas

Após Luísa expor a traição, internautas apontaram que o novo álbum "previu" o fim do relacionamento e acusaram a cantora de estratégia de marketing. A ordem das músicas no disco formam a seguinte frase: "Chico, onde é que deu errado? Penhasco outra vez. Principalmente, me sinto arrasada. Ana Maria”.

Internautas também observaram que os interlúdios do álbum formavam a sentença: "Todas as histórias de amor dão errado".