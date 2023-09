Amigos de Chico Moedas afirmam a colunista que Luísa Sonza sabia da traição desde 11 de setembro

Conforme o colunista Lucas Pasin, do Uol, a cantora Luísa Sonza sabia da traição de Chico Moedas desde o dia 11 de setembro, no entanto, ela preferiu seguir com romance. O término foi anunciado por Sonza na última quarta-feira (20), durante participação no programa Mais Você.

Ainda segundo a coluna, Luísa mudou de ideia sobre continuar na relação quando vídeo de Chico brindando com uma ex-affair e amigos começou a circular nas redes sociais. O casal chegou a conversar, mas a cantora já havia avisado que não deixaria os motivos do fim em segredo.

Amigos de Chico Moedas afirmaram à coluna que não aprovavam o relacionamento dos dois: "Acompanhamos de perto esse caos do relacionamento. O que a gente conheceu foi um lado dela com o Chico que não era bacana, com certas grosserias. Nem todos tinham paciência pra ela. Agora, ele não pode nem sair de casa, recebe ameaças por mensagens, e tudo isso por um namoro curto", disse uma amiga do influenciador a Pasin.

Outro amigo de Chico afirmou à coluna que nenhum dos amigos concordou com a atitude do ex-namorado de Sonza. "Nenhum dos amigos 'passou pano' para ele. Todos nós falamos que ele errou, mas ninguém concorda com a maneira que tudo foi exposto", disse um amigo de Chico.

No programa de Ana Maria Braga, a cantora leu uma carta sobre a separação e comentou sobre episódio de traição em um bar.

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete", começou Luísa. "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam de erro pontual. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoas", leu Sonza.