Novo álbum de Luísa Sonza bate recordes no Spotify

O novo álbum de Luísa Sonza, “Escândalo Íntimo”, foi lançado na terça-feira (29) e já bateu recordes no Spotify. “Penhasco 2”, música da cantora em parceria com Demi Lovato, é a canção mais reproduzida na plataforma, acumulando mais de 2 milhões de streams.

Em menos de 24 horas, “Escândalo Íntimo” ultrapassou 9 milhões de streams, batendo o recorde de melhor estreia de um álbum no Spotify Brasil. Até então, o título pertencia a Jão, com “Super”, que foi lançado esse mês.

De acordo com site de dados sobre streaming, o disco de Luísa Sonza conquista a maior estreia na plataforma com folga, batendo mais de 15,6 milhões de reproduções.

A cantora definiu o projeto como um “álbum sobre histórias de amor que deram errado”. “Sobretudo, a de mim comigo mesma. Pesadelos. Uma autoanálise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo. Que burrice a minha achar que alguém além de mim era culpado por tudo que fiz comigo”, disse ela ao Gshow.

Além de Demi Lovato, o disco traz parcerias com nomes como Marina Sena, Duda Beat e Baco Exu.