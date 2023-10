Aos 81 anos, Susana Vieira revela que leucemia está em remissão

A atriz Susana Vieira, de 81 anos, revelou em entrevista ao 'Mais Você', com a apresentadora Ana Maria Braga, que está em remissão do quadro de leucemia, com o qual foi diagnosticada em 2015. Durante a conversa, a artista comemorou a notícia, afirmando que o tratamento contra o câncer deu resultados positivos.

"A minha doença, aconteceu uma coisa boa, ela se redimiu. O médico disse isso, eu não sabia que existia isso. Parecia uma coisa de Deus. Pode ser, né? 'Pode ser' não, é isso. Então é isso, gente, estou boa!", contou ela, logo quando se despedia da participação do programa de Ana Maria.

No 'Mais Você', Susana falou sobre a chegada dos 81 anos, sobre a rotina em família e até sobre a personagem dela na novela 'Terra e Paixão', que está no ar na faixa das 21h, na TV Globo.

Diagnóstico em 2015

Em 2015, Susana foi diagnosticada com LLC - Leucemia Linfocítica Crônica, um dos tipos de leucemia. O tratamento, entretanto, não poderia ser feito com cirurgia, já que a doença é crônica.

"Eu jamais podia imaginar que fosse acontecer comigo, porque eu sou, talvez, 'invejada' pela minha energia, meu alto astral, porque não envelheci como naturalmente as pessoas envelhecem... Corro atrás da minha saúde, vou nos melhores médicos, faço academia, alongamento, balé", disse Susana em 2020, no programa 'Altas Horas', quando questionada sobre o diagnóstico.

No LLC, os linfócitos, células que atuam como parte da defesa do organismo, se multiplicam de forma descontrolada e deixam de executar as funções para as quais foram designadas.

"Ela é crônica, então eu tenho um cÂncer como se fosse uma bomba dentro de mim, mas que me estimula a dizer que vou vencer, que isso não me pertence", reforçou na época.