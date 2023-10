Mingau, do Ultraje a Rigor, interage com a família ao piscar olhos

Mais um boletim médico do músico Mingau, integrante do Ultraje a Rigor, foi divulgado nesta sexta-feira (13). No documento, a equipe de profissionais da saúde diz que o baixista apresenta quadro estável e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz.

Conforme texto divulgado, Mingau conseguiu abrir o olho e tem momentos de interação com a família.

Veja também

“Mingau apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos. O paciente tem sido colocado pela equipe da UTI em uma poltrona, onde permanece sentado por períodos do dia”, informou o boletim médico.

Entenda o caso

Mingau foi hospitalizado no Rio de Janeiro após ser baleado na cabeça na noite do dia 2 de setembro. O músico teria utilizado um GPS para chegar ao referido ponto de drogas, às vésperas de completar 56 anos.

A cápsula atingiu o lado esquerdo da cabeça, atravessou o cérebro e saiu, não ficando alojada. O crime aconteceu no bairro Ilha das Cobras, em Paraty.

Polícia, um amigo do baixista afirmou que os dois teriam sacado R$ 300 antes de ir ao local fazer um lanche.

Prisões

No inicío de outubro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu três suspeitos de envolvimento no tiroteio.

João Vitor da Silva, conhecido como Relíquia, está preso desde 3 de setembro. No último dia 15, Ray Limeira Belchior, 19, foi detido. Na terça-feira (26), Lorran Nascimento Moraes, 21, também foi preso.

Mais duas pessoas estão sendo procuradas: Pablo Willian da Silva Mostarda, 28, e Hiago Lourenço da Silva, de 22.