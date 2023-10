Mingau, do Ultraje a Rigor, segue estável após 30 dias internado

O estado de saúde do baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, segue estável. A filha de Rinaldo Amaral, Isabella Aglio, falou sobre a recuperação do pai nesta sexta-feira (06), por meio do Instagram.

Por meio dos stories do Instagram, Isabella afirmou que “o pai precisa de paciência para a recuperação”. “Meu pai está bem, em processo de reabilitação, aos poucos, no tempo dele, com muita paciência”, escreveu.

Veja também

Mingau segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo. A instituição divulgou um boletim médico no mesmo dia, onde destacou que o artista continua sem sedação.

“Para auxílio na ventilação respiratória, foi iniciado revezamento de uso de cateter de alto fluxo acoplado a traqueostomia e bipap (compressor que funciona ‘imitando’ a respiração padrão do paciente)”, explicou a unidade em nota à imprensa.

Mingau teve carro alvejado

Mingau foi internado no dia 2 do último mês de setembro, quando teve o carro alvejado por vários disparos na Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro.

A região é conhecida pelo tráfico de drogas. Até o momento, três suspeitos foram detidos pela Polícia Militar, no Rio de Janeiro, que agora busca mais dois envolvidos no crime.