Bebê dança música 'Numa sala de reboco' de Luiz Gonzaga e viraliza nas redes sociais

O vídeo do pequeno paraibano Thiago Almeida, de 2 anos, dançando “Numa Sala de Reboco”, na voz de Luiz Gonzaga, viralizou nas redes sociais. Publicado no último domingo (8), o registro foi gravado pelo pai do menino, quando ele ainda tinha 10 meses.

Com a legenda “Bebê raiz”, a publicação original, no TikTok, já ultrapassa 11 milhões de visualizações. Além de cair nas graças do povo, o gingado do bebê enquanto escutava o “Rei do Baião” chamou a atenção de vários artistas nordestinos.

Veja também

O cantor Flávio José, cuja voz tornou a música popular, fez um comentário parabenizando o pai da criança. “Parabéns a esse Pai por mostrar ao filhinho a nossa autêntica música nordestina em especial do nosso Rei do Baião”, publicou o cantor.

Já a compositora Fátima Marcolino, filha do compositor da canção, Zé Marcolino, expressou bastante alegria em seu comentário. “Imagine, minha alegria, o meu pai sendo o compositor da música? Que essa coisa fofa tá dançando...”, publicou Fátima.

Elba Ramalho, ícone da música nordestina, também compartilhou o vídeo em seu perfil do Instagram. “Esse já nasceu prontinho”, escreveu ela na legenda do post.

“Que lindo ver esse vídeo, depois de ver e ouvir notícias tão ruins , esse video me deixou mais feliz”, comentou uma seguidora de Elba. “Pronto pra arrastar o chinelo”, escreveu outro seguidor.