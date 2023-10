Sunaika Bruna e Lucas Lira reatam relacionamento após 4 meses separados

Sunaika Bruna utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (13) para anunciar que reatou o casamento com Lucas Lira. O casal de influenciadores estava separado desde maio, após quase 9 anos de relacionamento.

"Eu e o Lucas, a gente reatou sim. Estamos fazendo terapia de casal. Ele não tá morando aqui em casa. Ele vai voltar pra cá quando a gente achar que é a hora certa. Voltamos e a gente que queria dar essa notícia para vocês", contou Sunaika.

A influenciadora de moda e beleza também relatou que a notícia da reconciliação não foi vazada de propósito e que o término não ocorreu para gerar burburinho para os dois.

"Eu tô super feliz com a minha escolha, eu decidi dar essa outra chance para ele. Falei mesmo que o fim era o fim, mas a gente queima a língua, né?", contou.

Quem são Sunaika Bruna e Lucas Lira

Os influenciadores acumulam, juntos, mais de 17 milhões de seguidores e inscritos nas redes sociais. Lucas Lira é youtuber e dono do canal Invento na Hora. Já Sunaika Bruna produz conteúdo de moda, beleza e maternidade.

Lucas possui um dos maiores canais do Youtube, com mais de 14 milhões de inscritos. Já Bruna possui mais 3 milhões de seguidores no Youtube. O casal possui um filho, Noah.