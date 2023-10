'Pé de caju' fake em propaganda com Grazi Massafera causa indignação e deboche nas redes

Um comercial protagonizado por Grazi Massafera para a marca L'Occitane au Brésil gerou polêmica nas redes sociais nesta semana após internautas apontarem a presença de um "cajueiro fake". No vídeo estrelado pela atriz e ex-BBB, um caju aparece "colado" de forma invertida em uma árvore que não é um pé de caju.

Nas imagens divulgadas no comercial, o caju está preso ao pé pela castanha e é possível ver um fio de nylon ligando a fruta ao galho. Em um cajueiro comum, a castanha fica suspensa e a fruta que fica presa ao galho.

Além disso, usuários do Twitter destacaram diferenças na folha do cajueiro do comercial, que possui uma forma arredondada, semelhante a um pé de amora.

A publicação original do vídeo, publicada no perfil de Grazi Massafera e da L'Occitane, recebeu diversas críticas sobre o erro. "Na minha terra, a castanha do caju vem primeiro", "Só não entendi porque o Caju está preso ao galho pela castanha" e "Como acreditar em um produto em que até a propaganda (marketing), já é enganosa. Por favor, isso não dá credibilidade a marca", foram alguns dos comentários deixados por internautas na publicação.

O Instituto Caju Brasil escreveu na postagem: "como representante de mais de 190 mil famílias que trabalham com cajucultura, o ICB fica no mínimo "indignado" com a falta de conhecimento sobre as nossas espécies. Esperamos sinceramente, que a empresa possa corrigir o seu erro, através de campanhas compensatórias. O setor já vive diversos problemas, e ter a imagem da sua "identidade" descaracterizada, é muito triste", comentou.