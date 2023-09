Lucas Lira confessa desejo de reconciliação e Sunaika Bruna rebate: 'lamentável'

O influenciador Lucas Lira revelou no Instagram, durante a noite de quinta-feira (31), que sente desejo de reatar o casamento com Sunaika Bruna. Pais do pequeno Noah, de apenas dois anos, o casal ficou junto por quase dez anos. Eles anunciaram a separação em maio deste ano.

Ao fim do relacionamento, eles garantiram que não havia possibilidade de uma reconciliação.

Ao abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, o influenciador surpreendeu os seguidores com um desabafo. "Você já pensou em voltar com a Bruna? Nem que fosse um pensamento repentino", perguntou um seguidor.

"A minha resposta vai surpreender muitas pessoas, porque aparentemente estou bem e feliz com a minha vida atual, mas nem tudo é o que parece! Meu maior sonho HOJE é poder reatar com a Bruna e restituir a minha família, e sim, ela sabe disso (conversamos quase que diariamente sobre esse assunto)", explicou Lucas Lira.

Lucas Lira Influenciador A Bruna sempre foi a mulher da minha vida, a nossa separação não foi porque deixamos de nos amar, e sim por problemas recorrentes EM MIM que eu não conseguia mudar, problemas que estão ligados diretamente ao meu tipo de personalidade, por conta de como eu fui criado etc

Relacionamento

No texto, Lucas ainda reconhece as qualidades de Bruna, citando que a ex-mulher sempre se doou muito para a relação.

"Porém, nesses 4 meses que estive sozinho, muita coisa mudou na minha cabeça, minha perspectiva e minha maneira de enxergar o nosso relacionamento evoluiu de uma forma que nem eu acreditava que seria possível. Hoje eu tenho certeza que sou um homem muito diferente para ela, que teria capacidade e vontade de corresponder as expectativas que ela tinha sobre mim que antes eu não conseguia", garantiu.

Ainda na rede social, o influenciador comentou sobre ter novas chances de um relacionamento. "Se for da vontade de Deus e um dia eu tiver só mais uma última oportunidade, eu vou ser outro homem nessa relação e muita coisa vai mudar para melhor, e não por necessidade, mas por vontade própria! Eu realmente sinto desejo de fazer diferente, seria algo que também me faria feliz [...] Eu amo demais essa mulher, tá doido!", ainda se declarou.