Karoline Lima esclarece status de relacionamento em meio a rumores de reconciliação com Éder Militão

Karoline Lima, 27, ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, 25, falou sobre seu status de relacionamento nesta sexta-feira (1º), no Instagram. "Nada mudou na minha vida pessoal. Estou solteira", afirmou.

A fala da influenciadora foi porque ela está passando uma temporada hospedada na casa de Militão, na Espanha, e, por isso, os seguidores começaram a especular uma possível reconciliação com o pai de sua filha, Cecília.

"Não precisam procurar saber através de pessoa 'X' ou 'Y'. 'Mamãe' conta tudo, e dessa vez não seria diferente. Não me 'pronunciei' porque nada mudou", reforçou Karoline.

Dias atrás, ela já havia se pronunciado nas redes sociais para assegurar que não reatou o relacionamento com o ex. "Vocês são doidinhos, hein? Terapia para vocês", disse a influenciadora.

'Shipp'

Karoline e Éder voltaram a ser "shippados" na internet após a comemoração do aniversário de um ano de Cecília, em julho, e devido ao fim do relacionamento de Militão com a também influenciadora Cássia Lourenço.

Semanas depois, Karoline e Cecília foram para Madrid passar uma temporada com o atleta, que está lesionado e afastado dos campos.