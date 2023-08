Karoline Lima publica fotos na casa de Eder Militão em Madrid e web especula sobre reconciliação

A influenciadora digital Karoline Lima movimentou as redes sociais, nesta sexta-feira (11). Ela compartilhou um vídeo da filha, a pequena Cecília, andando de carrinho na casa do pai, Eder Militão.

Ao ser questionada por um perfil de entretenimento no Instagram se o imóvel mostrado nos stories era realmente do jogador do Real Madrid, Karoline confirmou e explicou que tinha levado a filha para passar umas horas com o pai.

Nas redes sociais, usuários que seguem a influenciadora se mostraram a favor da amizade do ex-casal e outros reprovaram.

"Tem mais que ser amigo mesmo e se ajudar, pois tem uma criança no meio disso. Não é sobre os adultos, mas, sim, sobre o bebê", escreveu uma seguidora de Karol.

"Queria não, Karol. Mas se você quiser, o pano para você tá pronto", brincou outra. "As pessoas não sabem o quanto é saudável para o filho ter uma boa convivência. Isso vai interferi diretamente no crescimento positivo da filha deles, mas as pessoas gostam é da desgraça".

Exposição

Durante gestação, quando ainda morava na Espanha, Karoline chegou a expôr Éder algumas vezes nas redes sociais. Em junho de 2022, quando ainda estavam juntos, por exemplo, Karoline disse que já estava com a bebê encaixada para nascer e Éder podia ser “encontrado nas melhores baladas de Miami”.

“Estou em Madri, como vocês podem ver pelo papel de parede feio. E sobre o Éder que vocês me perguntaram muito também, você encontra ele nas melhores baladas de Miami”, chegou a dizer nos Stories.

Em julho, dias antes da filha nascer, ela anunciou a separação do jogador.

Após o nascimento de Cecília, em outubro do ano passado, o jogador chegou a abrir um processo contra a influenciadora. O atleta do Real Madrid pediu, na Justiça, que a pensão alimentícia à filha fosse fixada no valor de cinco salários mínimos, ou seja, R$ 6.060,00. Na época, ele alegou ser um jogador em “ascensão, mas que atuava em uma profissão instável e, por isso, não tinha possibilidade de enviar um valor maior”.

Atualmente, os dois aparentam ter uma relação amigável. Karoline voltou a morar no Brasil, e eventualmente Cecília passa alguns dias na Espanha com o pai, onde ele continua morando.