Cearense Valentina Sampaio tem presença confirmada no retorno da Victoria's Secret às passarelas

A cearense Valentina Sampaio foi confirmada como uma das modelos que irão desfilar na passarela do Victoria's Secret Fashion Show, que fará o tão esperado retorno após ter sido encerrado em 2018. Além dela, as expectativas para o desfile têm sido cada vez mais altas desde que os detalhes do evento, que será exibido pelo Prime Video, dão conta da volta de outra brasileira com as peças da marca: Gisele Bündchen.

Aos 26 anos, essa nem é a estreia da cearense com as peças da famosa marca de lingerie. Valentina já havia trabalhado com a empresa em outras campanhas e ganhou destaque nas capas de revista como a primeira modelo transgênero a posar para a Victoria's Secret.

Outros nomes, tanto da música como das passarelas, já foram confirmados no evento. Adut Akech, Bella Hadid, Hailey Bieber, Priyanka Chopra e Megan Rapinoe devem desfilar como as famosas "angels", assim como as brasileiras Gisele Bündchen e Adriana Lima, e a performance de Doja Cat é uma das mais aguardadas.

História nas passarelas

Filha de uma professora e um pescador, Valentina coleciona feitos inéditos na indústria da moda. A cearense foi a primeira modelo transgênero a estrelar a capa das revistas Vogue França, em 2017, e Sports Illustrated, em 2020. Além disso, também se tornou a primeira modelo transgênero a se tornar embaixadora da Armani Beauty.

"Estou abrindo oportunidades para outras mulheres trans. Vejo como uma grande vitória, não só para mim, mas para a sociedade como um todo por ser um avanço. A vida de uma pessoa trans é uma encruzilhada, uma luta diária. É preciso ser forte para colocar o pé na rua", disse ela em entrevista à Vogue Brasil, da qual também foi capa em 2017.

Entretanto, até então, não havia desfilando no Fashion Show da Victoria's Secret. Isso porque a última edição do evento ocorreu em 2018, quando a marca foi acusada de transfobia, racismo e gordofobia. Após isso, vários diretores e executivos da empresa foram demitidos.

O desfile, agora, vai reunir quatro estilistas mulheres de várias partes do mundo. Supriya Lele, Bubu Ogisi, Jenny Faz e Melissa Valdes produzirão coleções para a apresentação, com a presença das embaixadoras Paloma Elsesser e Valentina Sampaio.