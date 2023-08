Andréa Sorvetão diz não guardar mágoas de Xuxa após não aparecer em documentário

A ex-paquita, influencer e apresentadora Andréa Sorvetão, 50, comentou que não guarda mágoas de Xuxa por não ser convidada para participar do documentário da Rainha dos Baixinhos. Sorvetão também comentou polêmicas envolvendo o marido, o cantor Conrado, nesta quinta-feira (10).

"Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar?", respondeu ao programa Fofocalizando, do SBT, alegando que estaria aberta a uma reconciliação. Conrado gravou um vídeo, em julho, comentando o fato de sua esposa ter sido excluída do documentário.

"Acho que as pessoas sentiram muito mais a minha falta, o público. Eu não sabia que ia ter, não sabia nada, não fui convidada. E está tudo bem, sabe por quê? A dona da festa convida quem ela quer para a festa dela", disse.

Sobre a postura de Marlene Mattos, 73, a ex-paquita esclareceu que a diretora tinha que ser "rígida". Contudo, Sorvetão relembrou o momento dispensada após faltar um show por passar mal. "Me dispensou por telefone. Muito louco, né? Eu falei: 'então está bom'", contou.

Sorvetão também contou que saiu do grupo de WhatsApp das paquitas. "Deu para mim e foi depois do dia do meu aniversário porque ninguém me deu parabéns", contou.

Vídeo polêmico que rompeu a amizade das duas

A amizade de 35 anos entre Xuxa Meneghel e a ex-paquita Andréa Sorvetão chegou ao fim em 2021. A apresentadora deu a entender, em entrevista nesta semana, que se decepcionou com a amiga e o marido, o cantor Conrado, após os dois compartilharem um vídeo pedindo trabalho por serem "um casal hétero, cristão e tradicional".

Ao SBT, o casal respondeu não serem homofóbicos. "A gente fez uma brincadeira para alcançar empresas, aí o pessoal levou para outro lado. Algo que a gente não é", explicaram.

Sorvetão e Conrado explicaram que só queriam mais espaço no mercado publicitário. "Quando nós chegamos do trabalho, vimos as propagandas na televisão e a gente como 'namorado' hétero e tal não estava mais sendo representado. Por isso que a gente se assustou. Tudo bem. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço e isso é direito, mas tirar a nossa representatividade? Acho que isso não é justo", alegam.

Câncer de Conrado

Conrado foi diagnosticado com câncer no reto, em março deste ano. "Falar que a pessoa está preparada para isso é mentira. Ninguém está preparado. Andréa ficou sabendo na minha frente porque a equipe médica conversou com ela primeiro. Quando eu soube, na hora eu senti um impacto como se fosse um tiro. E aí, qual é a solução?", recordou.

Foi dado ao cantor duas alternativas de tratamento: operação ou quimioterapia. "Eu queria operar. A cirurgia correu tudo bem. Falei: 'eu tenho chance?' E ele disse: '90%' e aí foi. O dinheiro não compra nada. Você para para pensar: 'ah, mas eu não consegui nada'. Como não? Formou uma família. Não é o caso da gente que Deus tem abençoado muito em todos os sentidos, mas no momento que você precisa da sua saúde, você vê que não é nada e como Deus é grande", refletiu.