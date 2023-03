Marido de Andréa Sorvetão é diagnosticado com câncer no reto

A ex-paquita Andréa Sorvetão e o cantor Conrado compartilharam uma nota conjunta, nesta quinta-feira (30), para divulgar que o artista foi diagnosticado com câncer no reto. O comunicado explicou que Conrado se sentiu mal em uma gravação e que passará por uma cirurgia, no dia 2 de abril, em São Paulo.

“Conrado começou a não se sentir bem e precisou fazer colonoscopia e endoscopia, depois exame específico de sangue, ressonância e Pet Scan. Foi encontrado um tumor maligno no final do reto. A melhor notícia diante desse momento é que o tumor é único e não tem metástase. Contamos com as orações vocês, nossa família virtual”, diz a nota.

Nos comentários do post publicado no Instagram, Conrado recebeu apoio. “Nada acontece por acaso. Graças a Deus você já vai operar. Já deu tudo certo! Que Deus abençoe”, escreveu a ex-A Fazenda Drika Marinho.

“Deus no controle de tudo e já deu certo”, publicou o cantor André Marinho.

Conrado e Andréa Sorvetão são pais de duas filhas.