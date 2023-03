Andréa Sorvetão fica de fora de homenagens aos 60 anos de Xuxa: "injusto contar história incompleta"

A ex-paquita Andréa Sorvetão demonstrou insatisfação após ficar de fora das homenagens aos 60 anos de Xuxa. Andréa falou nas redes sociais sobre vir sofrendo linchamento público após ela e o esposo tornarem público o posicionamento político do casal.

Sorvetão não participará dos programas Altas Horas, deste sábado e nem do 'Que História é essa, Porchat?'. A Rede Globo preparou uma série de homenagens para Xuxa com intuito de celebrar os 60 anos da apresentadora que marcou gerações.

Andréa publicou posicionamento nas redes sociais e relembrou a expulsão do grupo do Whatsapp que Xuxa tem com as demais ex-paquitas

VEJA A NOTA:

"Apesar do desgaste emocional e prejuízos profissionais, mantiveram-se em silêncio oficialmente até o momento. Nos últimos dias, notícias de que a artista teria sido excluída das homenagens aos 60 anos de Xuxa Meneghel, uma das maiores apresentadoras da história do entretenimento nacional, deixaram Andréa e seus familiares tristes e estarrecidos. É injusto contar uma história incompleta a nova e as futuras gerações. Mas, apesar do inconformismo momentâneo, Andréa entende que a apresentadora exerceu seu direito de escolha", disse.

Nos comentários, fãs de Andréa e Conrado questionam a decisão e cobram a participação da ex-paquita.

DESEJO SECRETO DE XUXA

Xuxa Meneghel esteve no programa “Saia Justa” na noite da última quarta-feira (8), e revelou um desejo inusitado: conhecer uma casa de swing antes dos 60 anos. Acontece que ela mesma disse que não será possível, tendo em vista, que seu aniversário já é no dia 27 deste mês.

Ela explicou que como namorou grande parte da vida, não teve tempo e oportunidade de ir a uma casa de swing. Ao ser questionada por Larissa Luz se existem possibilidades de realizar esse desejo mesmo depois dos 60 anos, Xuxa contou que talvez não aconteça devido à idade.