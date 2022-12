Filha de Karoline Lima passou o Natal com o pai e a ex

Cecília, filha da influenciadora digital cearense Karoline Lima e do jogador de futebol Éder Militão, passou a noite do dia 24 de dezembro na casa do pai. O atleta da Seleção Brasileira convidou uma ex-namorada, Larissa Maurina, para a celebração natalina com sua família.

A presença da estudante de odontologia no evento veio à tona após uma prima de Militão, Juliana Martins, publicar uma foto com ele e com Larissa nos Stories. O perfil @segueacami publicou as duas imagens. Após a repercussão, Juliana apagou a foto com Larissa.

Nos comentários, um internauta escreveu: “O auge levar uma das que foi o caos na gestação da Karol para passar o Natal onde a filha deles está”. Karoline curtiu o comentário e reforçou sua insatisfação com o ex. A cearense já expôs nas redes sociais que o jogador a traiu durante a gestação de Cecília.

No dia 25 de dezembro, Cecília ficou com a mãe e a família materna. No Instagram, Karoline celebrou a chegada da filha. “Agora faz sentido falar dessa data, com a nossa maior razão de tudo, a Cecilhota. Nossa vida e nossa família tem mais sentido depois de você, filha. Te amamos! Nosso primeiro Natal juntinhas pro resto da vida”.