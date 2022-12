Jade Picon rebate críticas por presente dado em amigo secreto do 'Fantástico'

Jade Picon se pronunciou, na noite desta segunda-feira (26), sobre as críticas que recebeu devido ao presente dado por ela para a banda Jovem Dionísio no amigo secreto do 'Fantástico', na TV Globo, neste domingo (25). "Vivo em paz porque sei que, independentemente do que eu fizer, vão falar", rebateu a intérprete de Chiara na novela 'Travessia'.

Além disso, a influenciadora revelou que não se deixa levar por opiniões negativas. "A partir do momento em que você percebe que o efeito vai ser sempre esse, você se liberta da pressão dos julgamentos", afirmou no Twitter.

Ela também se defendeu das acusações de que deveria ter investido mais dinheiro no presente. "Se eu desse um presente 'caro' ou qualquer outro, iam achar um jeito de falar", concluiu.

O presente

Jade deu à banda Jovem Dionísio, do hit 'Acorda, Pedrinho', camisas personalizadas e um dinossauro de pelúcia que diz "Acorda, Dionísio! Um beijo grande da Jade" com a sua própria voz.

"Que presente horrível que a Jade Picon deu. Um dinossauro com a voz dela e camisetas”, criticou uma internauta. "Meu Deus, imagina a Jade Picon te tirar no amigo secreto e gastar R$ 100 numa pelúcia com a voz dela", ironizou outro. "Rica e dá um urso de presente? Ah, faça-me o favor", julgou mais um.

O cantor João Gomes foi o amigo secreto de Jade. À atriz, ele deu um chapéu de vaqueiro rosa estilizado.