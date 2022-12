Ana Clara publica bilhete com crítica em Lamborghini estacionada em duas vagas, e dono responde

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara compartilhou nas redes sociais um recado irônico deixado em um carro de luxo estacionado em duas vagas, em um estacionamento de um shopping no Rio de Janeiro. Com a repercussão do bilhete, o dono do veículo alegou que ocupou mais de uma vaga para evitar danos ao veículo.

"Tua Lamborghini dá direito a duas vagas?", dizia o bilhete colocado no vidro do carro, segundo publicação da apresentadora na última sexta-feira (23). Na imagem, o carro aparece estacionando em cima da linha divisória entre duas vagas, ocupando o espaço de dois veículos.

Respondendo a um seguidor, Ana Clara disse que não foi ela quem colocou o bilhete, mas que achou o recado engraçado ao andar no estacionamento. Na legenda da publicação, ela brincou: "Ah, o espírito natalino".

Nos comentários da publicação, a atitude de ocupar duas vagas foi criticada. "Essas atitudes deixam claro que dinheiro não compra bom senso", disse um internauta. "Não sei de quem é o carro, mas mereceu o bilhete!", opinou outro.

Motorista se justifica

Após a repercussão do caso nas redes sociais, atingindo os assuntos mais comentados do Twitter, um homem que diz ser dono do carro se pronunciou.

"Hoje acordei e vi que meu carro tava nos “trending topics” do Twitter com esse post da Ana Clara", disse. Explicando o ocorrido, Suriel Ports disse que estacionou o carro em duas vagas de propósito.

"Estava num shopping famoso do Rio de Janeiro e estacionei a minha Lamborghini em 2 vagas, pois essa época do ano causa muita correria e desatenção e muitos motoristas abrem suas portas com descuido, podendo causar dano no carro ao lado", alegou.

O motorista disse ainda que não viu carros ao lado, havia muitas vagas disponíveis e, por isso, imaginou que não iria incomodar. Suriel também fez um comentário irônico a quem deixou o recado.

"Isso me faz perguntar: imagina se a pessoa que gastou tempo e energia para escrever isso, usasse essa mesma disposição para fazer algo de bom, construir um negócio ou ajudar as pessoas. Talvez ao fazer isso algum dia ela possa colocar uma Lambo de 3 milhões no nome dela também (e aposto que quando ela fizer isso também vai estacionar em 2 vagas)", escreveu.