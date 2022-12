Denílson e esposa se declaram em meio a boatos de traição

O ex-jogador e apresentador Denílson se declarou para a esposa, Luciele Camargo, em meio aos rumores de que tem um caso com a companheira de trabalho Renata Fan. Ele publicou fotos ao lado da família e desejou um feliz natal aos seguidores.

Em uma publicação de Luciele desmentindo os boatos da traição, Denilson disse: "Te amo!". Na legenda, ela disse que tem um "relacionamento sólido, de respeito mútuo e muito amor".

Luciele Camargo "A relação do Denílson com a Renata e tantas outras mulheres no ciclo de trabalho também se baseia no respeito, não preciso que ninguém pense ou acredite, mas sim que eu saiba e elas também"

Os rumores da infidelidade surgiram após um portal noticiar, na última semana, que a esposa de um comentarista da Band flagrou o marido e a amante em um condomínio em São Paulo.

A discussão teria começado às 2h30 e terminado 4h15, com a esposa sendo retirada do local pelos seguranças e a amante indo minutos depois prestar queixa.

Luciele reagiu com ironia

Após as suspeitas de traição de Denílson, a esposa do ex-jogador reagiu com bom-humor nas redes sociais. Na quinta-feira (22), ela publicou um vídeo quebrando um carro de brinquedo e postou uma foto segurando um pedaço de cabelo cortado.

"Meu carro novo que ganhei por ter quebrado o do Denílson. Corna com o carro zero", brincou. Ela se referiu às suposições de que destruiu o carro do marido e arrancou o aplique do cabelo da amante.

Na última publicação sobre o assunto, Luciele destacou que algumas notícias não citam a ela ou a Denílson, mas que sempre dão a entender se tratar do casal. Ela lamentou os comentários maldosos.

"Só vim a público tirar sarro da situação porque já estava ficando chato. E vocês acreditando ou não na minha verdade, nao vai mudar em nada na minha vida", disse.