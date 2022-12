Gkay confirma que Porchat mandou mensagem e diz que não irá responder

O colunista Léo Dias conversou com a influenciadora digital Gkay após a polêmica com Fábio Porchat, domingo (25), depois que o prêmio “Melhores do Ano”, no Domingão do Huck, foi exibido na Globo. Na ocasião, Porchat, ao homenagear Jô Soares, que morreu em agosto deste ano, insinuou que o apresentador preferiu morrer ao entrevistar a influenciadora. Gkay se manifestou e, em tom de desabafo, disse que se sentiu "um lixo enorme" após a piada feita pelo humorista.

Segundo o jornalista, por mensagem, Porchat escreveu que não imaginava que Gkay fosse ficar triste com o que ele disse, pois ela está em evidência no momento. Ele ainda reforçou que tudo não passou de uma piada.

A influenciadora, que recentemente fez a 2ª edição da Farofa da Gkay em Fortaleza, no Marina Park, disse ao colunista do Metrópoles que ainda não respondeu à mensagem. “Não respondi e nem vou”.

Na madrugada de hoje (26), um seguidor mandou uma mensagem para Porchat no Twitter, e disse que ele deveria conversar com Gkay em particular após a polêmica.

“Se você tem algo contra alguém, você não deve sair em redes sociais propagando o ódio. Você deveria ser sensato e chamar a Gessika Kayane e conversar particularmente. Vocês são inspiração para várias pessoas. Não deixe isso mudar”. O humorista respondeu o seguidor, e confessou que já tinha mandado mensagem para Gkay.

