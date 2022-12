Luciele Camargo ironiza rumores de traição de Denílson: 'corna com carro zero'

A atriz Luciele Camargo reagiu com ironia e bom humor às insinuações de que ela teria sido traída pelo esposo, Denílson. Ela ainda publicou um vídeo quebrando um carro de brinquedo e postou uma foto segurando um pedaço de cabelo cortado. A atitude também foi uma resposta às suposições de que ela destruiu o carro do marido e arrancou o aplique do cabelo da amante.

"Meu carro novo que ganhei por ter quebrado o do Denílson. Corna com o carro zero", brincou.

Foto: Reprodução/ Instagram

Foto: Reprodução/ Instagram

Boatos sobre 'comentarista da Band' e 'amante'

Tudo começou quando a esposa de um comentarista da Band abordou o marido e a amante em um condomínio em São Paulo. Segundo o site Aqui tem fofoca, a confusão chegou às vias de fato, resultando na perca do aplique capilar por parte da amante.

A discussão que havia começado as 2h30 só iria terminar 4h15, com a esposa sendo retirada do local pelos seguranças e a amante indo minutos depois prestar queixa.