Oscar 2023: Confira filmes indicados na pré-seleção da Academia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou, nessa quarta-feira (21), a lista preliminar de indicações ao Oscar 2023. Marte Um, que era a aposta brasileira na categoria "Melhor filme internacional", ficou de fora da disputa.

Apesar de não concorrer pela melhor produção estrangeira, o Brasil garantiu uma nomeação em “Melhor curta metragem em live action”, com “Sideral”, escrito e dirigido pelo cineasta Carlos Segundo. Vencendo no Festival de Berlim e sendo indicado à Palma de Ouro, o filme é um forte candidato na corrida pela estatueta de ouro do Oscar.

Além das obras cinematográficas, a entidade também revelou quem poderá ser indicado em outras nove categorias, incluindo “Melhor canção original”, “Melhores efeitos visuais” e “Melhor trilha sonora”.

CONFIRA PRÉ-INDICADOS AO OSCAR 2023

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Argentina, com Argentina, 1985

Austria, com Corsage

Bélgica, com Close

Camboja, com Return to Seoul

Dinamarca, com Holy Spider

França, com Saint Omer

Alemanha, com Nada de Novo no Front

Índia, com The Last Film Show

Irlanda, com The Quiet Girl

México, com Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Marrocos, com The Blue Kaftan

Paquistão, com Joyland

Polônia, com EO

Coreia do Sul, com Decisão de Partis

Suécia, com Cairo Conspiracy

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Giveon - “Time” (do filme Amsterdã)

The Weeknd - “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” (do filme Avatar: O Caminho da Água)

Rihanna - “Lift Me Up” (do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

Son Lux, Mitski & David Byrne - “This Is A Life” (do filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo)

“Ciao Papa” (do filme Pinóquio de Guillermo del Toro)

Rita Wilson & Sebastian Yatra - “Til You’re Home” (do filme A Man Called Otto)

“Naatu Naatu” (do filme RRR)

Selena Gomez - “My Mind & Me” (do filme Selena Gomez: Minha Mente e Eu)

“Good Afternoon” (do filme Spirited: Um Conto Natalino)

Sofia Carson - “Applause” (do filme Tell It like a Woman)

Jazmine Sullivan - “Stand Up” (do filme Till - A Busca por Justiça)

Lady Gaga - “Hold My Hand” (do filme Top Gun: Maverick)

J.Ralph & Norah Jones - “Dust & Ash” (do filme The Voice of Dust and Ash)

Taylor Swift - “Carolina” (do filme Um Lugar Bem Longe Daqui)

LCD Soundsystem - “New Body Rhumba” (do filme Ruído Branco)

MELHOR DOCUMENTÁRIO (LONGA-METRAGEM)

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Bad Axe

Children of the Mist

Descendant

Fire of Love

Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song

Hidden Letters

A House Made of Splinters

The Janes

Last Flight Home

Moonage Daydream

Navalny

Retrograde

The Territory

MELHOR DOCUMENTÁRIO (CURTA-METRAGEM)

American Justice on Trial: People v. Newton

Anastasia

Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison

As Far as They Can Run

The Elephant Whisperers

The Flagmakers

Happiness Is £4 Million

Haulout

Holding Moses

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Nuisance Bear

Shut Up and Paint

Stranger at the Gate

38 at the Garden

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

Nada de Novo no Front

Amsterdam

Babilônia

Batman

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Blonde

Crimes do Futuro

Elvis

Emancipation

The Whale

MELHOR TRILHA SONORA

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Babilônia

Os Banshees de Inisherin

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Irmãos de Honra

Não se Preocupe, Querida

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Glass Onion: Um Mistério de Knives Out

Pinóquio de Guillermo Del Toro

Não! Não Olhe!

Ela Disse

A Mulher Rei

Entre Mulheres

MELHOR ANIMAÇÃO (CURTA-METRAGEM)

Black Slide

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Debutante

The Flying Sailor

The Garbage Man

Ice Merchants

It’s Nice in Here

More than I Want to Remember

My Year of Dicks

New Moon

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Passenger

Save Ralph

Sierra

Steakhouse

MELHOR CURTA-METRAGEM EM LIVE ACTION

All in Favor

Almost Home

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

The Lone Wolf

Nakam

Night Ride

Plastic Killer

The Red Suitcase

The Right Words

Sideral

The Treatment

Tula

Warsha

MELHOR SOM

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Babilônia

Batman

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Elvis

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Pinóquio de Guillermo Del Toro

Moonage Daydream

Top Gun: Maverick

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Batman

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Jurassic World: Domínio

Não! Não Olhe!

Treze Vidas: O Resgate

Top Gun: Maverick

INDICAÇÃO FINAL

A partir das listas de pré-indicações, os membros da Academia deverão votar em seus preferidos, o que resultará em cinco nomeações em cada categoria. A indicação final será anunciada em 24 de janeiro, e a cerimônia do Oscar 2023 ocorrerá em 12 de março.