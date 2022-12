MC Daniel relata ameaça de morte em show e deixa palco; veja vídeo

O cantor MC Daniel, namorado de Mel Maia, abandonou o próprio show no 'Se Envolve Festival', em São Bernardo do Campo, São Paulo, na última sexta-feira (23), após sofrer ameaças. No palco, o artista disse ter sido ameaçado de morte pelo contratante do evento. O momento foi registrado por fãs que estavam na plateia e viralizou nas redes sociais.

"Tão falando que vão matar eu e a minha equipe (sic) e você quer que eu fique aqui suave? Como que eu vou ficar aqui? Venho cantar aqui e o contratante fala que vai me dar tiro", disse ele no palco, diretamente para pessoas da produção.

Sob os aplausos do público, que gritava "Falcão", como ele também é conhecido, MC Daniel ainda tentou cantar uma música, mas teve de interromper a apresentação. "Família, não tô indo embora porque eu quero, tô indo porque minha vida tá em risco. Tá ali fora falando que vai dar uma pá de tiro em mim e no meu segurança. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não vamos ficar aqui, tá ligado?”, explicou ele aos fãs antes de deixar o palco.

Em vídeo, depois, o funkeiro se justificou mais uma vez. "Em relação ao show que ia acontecer aqui, quem tava lá sabe o que aconteceu. Independente de qualquer parada, o mais importante de tudo é a minha vida, entendeu? Vou priorizar a minha vida sempre, a vida da minha equipe, dos meus parceiros. E é isso. Não foi culpa minha. Vocês têm que ter o entendimento, às vezes, de algumas paradas", contou, no Instagram.

Produção se manifesta

No Instagram, no sábado (24), a produção do festival se pronunciou. Em nota, os representantes do evento disseram que as ameaças não partiram dos contratantes, mas, sim, do dono do estabelecimento Crazy Bar, onde aconteceu a apresentação do artista.

"Alugamos a casa ‘Crazy Bar’ para a realização de nosso festival e ontem era aniversário do dono, que nos pediu para ficar no camarote ao lado do palco e acabou tomando essa atitude que todos viram em vídeos", escreveram.

“Nós da ‘Se Envolve Festival’ somos os verdadeiros contratantes e, inclusive, demos razão para o artista MC Daniel ao sair do palco […] Entendemos, também, a confusão do artista ao falar a palavra ‘contratante’, pois ele viu que a situação foi com o dono do estabelecimento [...] O artista não tem obrigação de saber disso”, concluíram, lamentando o caso.