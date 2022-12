Mel Maia justifica ida de MC Daniel à festa de Neymar: ‘ídolo dele’

Um burburinho de que MC Daniel teria ido escondido a uma festa promovida por Neymar surgiu, na última quarta-feira (14), nas redes sociais. A festa aconteceu na terça (13), na casa da irmã do atleta, Rafaella. Mel Maia, namorada de Daniel, deixou um comentário no Instagram dizendo que ela sabia que ele ia ao evento.

“Ele me disse, gente. Ele estava com celular e estava falando comigo. É muito fã do Neymar e foi lá resenhar com o ídolo dele. Quem não gostaria, né? Tá aí o motivo de não querer expor muito, as pessoas falam muito sem saber, e jogam energia negativa pra cima de nós”, escreveu.

MC Daniel, em seguida, também justificou a presença na festa de Neymar: “Não fui escondido dela. Pedi permissão e fiquei em contato com ela a todo momento. Fui de dia para lá, não menti. E isso aconteceu a 30 minutos da minha casa. Ele é o meu ídolo, me mandou mensagem dizendo que também queria me conhecer, não tive como negar”.

Desistiu da Farofa

No início do mês, MC Daniel já estava no aeroporto para pegar um voo com destino a Fortaleza para prestigiar a Farofa da Gkay, mas decidiu voltar para o Rio de Janeiro para ficar com Mel Maia, que tinha um trabalho e não poderia ir à festa.

“O bagulho tava tudo certo, eu fiquei pensando, pensando... Ir lá ia ser 'da hora', mas podia fazer mal para a mina [Mel Maia] também. Quando eu estou triste, quem tá comigo é ela, quando eu preciso trocar umas ideias, quem tá comigo, é ela, quando é pra ela curtir, ela curte comigo. Aí eu vou sem a mina? Ela vai 'trampar’”, justificou ele.

Há alguns dias, ele também recebeu críticas após dizer que a atriz era a "quarta mulher mais linda do mundo”. “Se você não for a mulher mais bonita do mundo, você está entre pelo menos as cinco. Primeiro a minha vó, segundo a minha mãe, depois minha outra avó, então você é possivelmente a quarta ou a quinta”, disse MC Daniel.