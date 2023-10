Brasileira é finalista do Miss América Latina 2023; veja como foi competição

A brasileira Giovanna Vieira, 27 anos, esteve entre as sete finalistas do concurso Miss América Latina del Mundo 2023, realizado nesta sexta-feira (13). No entanto, apesar da torcida, a argentina Ana Paula Caudana foi coroada como a grande vencedora.

Conforme a Folha de S. Paulo, ela quebrou um "jejum" de mais de 40 anos, sendo a primeira argentina a vencer em 38 edições do concurso. A final foi realizada em Punta Cana, na República Dominicana. Ela recebeu o prêmio da portuguesa Maria Lopes, vencedora em 2022.

Em segundo lugar ficou a miss Honduras, Abigail Revelo, enquanto o terceiro foi ocupado pela Miss Costa Rica, Adriana Nuñez. Havia outras quatro finalistas, incluindo a brasileira.

"Numa noite cheia de elegância e beleza, a nossa nova rainha surge como um símbolo de graça e cultura latina. A história foi reescrita e seu reinado promete inspirar toda uma geração. Parabéns à nossa soberana de 2023!", escreveu a organização do concurso nas redes sociais.

O diretor nacional do Miss Latina Brasil, Michael Costa, declarou que o concurso procura mulheres para além da beleza. "Elas devem, prioritariamente, saber se comunicar e se expressar com excelência".

Preparação para o concurso

A brasileira Giovanna Vieira se preparou em um mês para o concurso. No início de setembro, venceu o Miss Latina Brasil. Ela é estudante universitária de Engenharia Civil, trabalha na instituição de ensino e sabe falar espanhol.

Ainda segundo a Folha, ela é natural de Foz de Iguaçu, no Paraná. O concurso existe desde 1981, sendo um dos grandes certames na área de beleza.