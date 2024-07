Leandro, de Casamento às Cegas, nega acusação de estupro contra Ingrid e aponta omissão da Netflix

O personal trainer Leandro Marçal, que participou da última edição do reality show Casamento às Cegas Brasil, se pronunciou sobre as acusações de estupro feitas pela arquiteta Ingrid Santa Rita – com quem casou após a participação no programa –, neste domingo (14).

Em um post no Instagram, Leandro negou os fatos citados por Ingrid no episódio de reencontro do reality e disse que irá processar a Netflix por excluir sua defesa da edição.

"Eu, Leandro Marçal, informo que jamais pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. Ingrid Santa Rita, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento", inicia o ex-participante no comunicado.

"Declaro ainda, que tais fatos, os quais, surpreendentemente, foram relatados na gravação do episódio "o reencontro" ocorrido em 07/07/24 não condizem com as trocas sempre consensuais que tivemos durante o matrimônio", completa.

Em seguida, Leandro responsabiliza as empresas Netflix e Endemol Shine (responsável pelo formato do reality Casamento às Cegas) por, segundo ele, não incluírem a defesa que o personal trainer fez durante o episódio de reencontro, após as acusações de estupro feitas por Ingrid.

Na edição que foi ao ar, Leandro fica em silêncio após as acusações feitas por Ingrid, o que, de acordo com o participante, "não condiz com a verdade do ocorrido".

"Declaro ainda, que todas as providências legais em face desta calúnia, difamação e injúria serão tomadas por minha assessoria jurídica. Por fim, manifesto meu mais sincero pesar por todas essas acusações caluniosas, ressaltando que sempre respeitei a Sra. Ingrid Santa Rita, jamais cometendo quaisquer atos ilícitos, o que será cabalmente provado", finaliza Leandro, destaca que, em breve, fará uma manifestação pública sobre o acontecido.

Entenda o caso

Durante o episódio de reencontro da 4ª edição de Casamento às Cegas Brasil, veiculado no último dia 10 na Netflix, a participante Ingrid Santa Rita denunciou o ex-marido, Leandro Marçal, por tocá-la de forma não consensual por repetidas vezes durante o período em que moraram juntos – inclusive enquanto ela dormia.

Após a exibição do episódio, Ingrid reafirmou a denúncia de estupro em um vídeo no Instagram. "Não conseguia reagir. Sempre me vi como uma mulher muito bem resolvida, pensava que isso nunca aconteceria comigo, que, se acontecesse, seria na rua. Mas estava acontecendo na minha casa", relatou.

A arquiteta também afirmou que irá resolver o caso na Justiça.