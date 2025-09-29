Diário do Nordeste
Oruam segue preso três dias após STJ determinar soltura

Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) explicou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a revogação da prisão do artista

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:22)
Zoeira
Imagem mostra rapper Oruam, com cabelo com tranças e expressão séria, usando jaqueta preta e beanie, sentado no interior de um carro escuro.
Legenda: Pasta declarou que "aguarda a publicação nos canais competentes para adoção das medidas cabíveis"
Foto: Reprodução/Redes sociais

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, continua detido, na cidade do Rio Janeiro, nesta segunda-feira (29), três dias após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar sua soltura.

Ele está preso na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste da capital fluminense, desde 22 de julho.

Ao portal g1, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) explicou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a revogação da prisão do artista, proferida na noite da última sexta-feira (26).

Em nota, a Pasta declarou que "aguarda a publicação nos canais competentes para adoção das medidas cabíveis".

Por que Oruam está preso?

O rapper se entrou às autoridades um dia após ter a prisão decretada devido a um confronto com policiais em frente à casa dele, no bairro Joá.

Conforme a Polícia Civil, ele foi indiciado após impedir a apreensão de um adolescente procurado por tráfico e roubo de carros.

Ao todo, na época, sete crimes foram relacionados a Oruam. São eles:

  • tráfico de drogas;
  • associação ao tráfico;
  • resistência;
  • desacato;
  • dano;
  • ameaça;
  • lesão corporal.

Quem é Oruam

O artista tem 25 anos e é filho de Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado pelo Ministério Público como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Marcinho cumpre pena por assassinato, formação de quadrilha e tráfico de drogas. O filho chegou a tatuar homenagens tanto ao pai quanto a Elias Maluco, traficante condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, em 2002.

