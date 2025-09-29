Berta Loran passou por dois abortos que a impediram de ter filhos: 'Não sei como não morri'

A atriz Berta Loran, que morreu nesse domingo (28), aos 99 anos, teve dois casamentos. O primeiro foi com o ator Saul Handfuss, 31 anos mais velho que ela, e o segundo foi com o negociante judeu Júlio Jacoba, com quem se relacionou por 22 anos.

Em entrevista à revista Quem, em 2011, a artista compartilhou que chegou a enfrentar dificuldades financeiras no primeiro matrimônio e que fez dois abortos, que a impossibilitaram de ter filhos depois. "Antigamente, eles enfiavam a gilete na gente. Não sei como não morri", desabafou ela.

No casamento com Jacoba, a atriz também passou por "maus bocados". Ela contou que, após oito anos de relação, quando começou a fazer teatro, comerciais e televisão, o homem ficou incomodado. "Ele não tinha mulher [em casa] e foi procurar fora. Tinha razão", afirmou.

Berta ficou viúva duas vezes.

Trabalho 'à frente de tudo'

Na entrevista à Quem, a atriz comentou ainda que, apesar das intempéries da vida pessoal, a profissão "sempre esteve à frente de tudo, inclusive, dos maridos".

Sobre Handfuss, Berta disse que "não gostava dele" e descobriu, depois, que ele era "viciado em jogo". "Nunca me deu nada, nem de comer. Mas queria ser uma atriz como ele, então, quando disse que queria casar comigo, falei: 'Negócio fechado'. Foi um péssimo negócio", revelou.

Morte de Berta Loran

Berta Loran faleceu na noite desse domingo, em um hospital privado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Nascida em 1926, em Varsóvia, na capital da Polônia, ela chegou ao Brasil em 1937, aos 11 anos de idade, fugindo com a família da perseguição de nazistas. Entre seus principais trabalhos estão a personagem Manoela d'Além-Mar, da Escolinha do Professor Raimundo.