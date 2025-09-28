Fernanda Lima brinca sobre queixas de Rodrigo Hilbert: 'Fala que eu reclamo dele'

Fernanda Lima revelou em tom bem-humorado que Rodrigo Hilbert tem se queixado das declarações dela em entrevistas e podcasts. Em participação no MaterniDelas, a apresentadora contou que o marido é prestativo e companheiro, mas que se incomoda com a forma como algumas falas dela acabam repercutindo.

“Ele é maravilhoso, não posso reclamar de nada... Mas ele fala que eu fico reclamando dele nos podcasts”, disse Fernanda, rindo da situação.

As observações fazem referência a declarações recentes da apresentadora que geraram interpretações dúbias. Neste mês, ela afirmou que estaria tranquila caso o casamento chegasse ao fim, o que levou fãs a especularem sobre uma possível crise na relação. Diante da repercussão, Fernanda precisou esclarecer que foi apenas uma “divagação” e reforçou que a união segue sólida.

Em junho, a apresentadora já havia provocado comentários ao dizer que “não tá fácil” manter a vida sexual com a correria do dia a dia, chegando a brincar que precisava marcar hora com o marido.

A fala ganhou ainda mais repercussão quando Rodrigo Hilbert comentou o assunto em público. O ator negou qualquer problema na intimidade do casal.

Juntos desde 2004, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais de três filhos: os gêmeos Francisco e João, de 17 anos, e Maria Manoela, de 5.