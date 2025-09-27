Diário do Nordeste
Selena Gomez e Benny Blanco se casam neste sábado em cerimônia luxuosa na Califórnia

Para garantir o sigilo e a privacidade do evento, os noivos organizaram um esquema logístico especial

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:17)
Zoeira
Casal posa de forma descontraída à beira-mar durante o pôr do sol. O homem, de cabelos cacheados e barba, veste uma camisa clara e segura a mulher no colo. Ela usa uma roupa rosa-clara, brincos dourados e está com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, fazendo careta com a língua de fora e sorrindo. Ao fundo, há outras pessoas conversando próximas a uma estrutura de palha, com o mar e palmeiras ao longe.
Legenda: O relacionamento entre Selena Gomez e Benny Blanco se tornou público no final de 2023.
Foto: Reprodução/Instagram

A cantora e atriz Selena Gomez e o produtor musical Benny Blanco oficializam a união neste sábado (27), em uma cerimônia privada e luxuosa na cidade de Montecito, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com portais norte-americanos como TMZ, PageSix e Entertainment Tonight, o casamento é um dos mais aguardados do ano e contará com a presença de diversas celebridades.

A cerimônia acontece em meio a um cenário glamouroso, cercado por palmeiras típicas da região e com estruturas sofisticadas montadas exclusivamente para o evento.

Segundo informações do TMZ, o local conta com lounges ao ar livre, espaços para coquetéis e cozinhas gourmet temporárias, prontas para receber os mais de 170 convidados.

Para garantir o sigilo e a privacidade do evento, os noivos organizaram um esquema logístico especial. Os convidados estão hospedados no resort El Encanto, em Santa Barbara, que foi reservado integralmente para a ocasião.

As diárias no local ultrapassam US$ 3.500 (cerca de R$ 19 mil), o que pode representar um custo total superior a R$ 3,2 milhões apenas com hospedagem.

O endereço exato da cerimônia e do jantar de ensaio, realizado na sexta-feira (26), não foi revelado nem mesmo aos convidados. Segundo o Entertainment Tonight, os participantes serão levados aos locais por ônibus fretados, partindo diretamente do hotel.

Entre os nomes confirmados para o evento está Taylor Swift, amiga próxima da noiva. Embora esteja presente, a cantora não deverá ser acompanhada pelo noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, que se prepara para uma partida importante neste domingo (28), no Kansas.

Outra convidada de destaque é Paris Hilton, que, de acordo com a Us Weekly, comparecerá à cerimônia ao lado do marido, Carter Reum.

Também são esperadas as presenças de Steve Martin e Martin Short, colegas de elenco de Selena na série Only Murders in the Building, além de Ashley Park, que integrou a terceira temporada da produção.

Meryl Streep, que atua na mesma série e mantém um relacionamento com Martin Short, havia confirmado presença, mas cancelou sua participação na última hora. Segundo o PageSix, a atriz precisou se dedicar às gravações de O Diabo Veste Prada 2.

Embora o lado do noivo mantenha discrição quanto aos convidados, há expectativa de aparições de outros grandes nomes da indústria musical, já que Benny Blanco é conhecido por colaborar com artistas como Rihanna, Ed Sheeran, Katy Perry e Justin Bieber, ex-namorado de Selena Gomez.

A organização da cerimônia ficou a cargo de Mindy Weiss, renomada cerimonialista responsável por casamentos de celebridades como Demi Lovato e Hailee Steinfeld. Segundo a Us Weekly, Weiss foi escolhida pessoalmente por Selena para cuidar de todos os detalhes da celebração.

Além dos convidados famosos, o casamento contará com madrinhas. O Entertainment Tonight revelou que Selena escolheu um grupo seleto de amigas de longa data para ocuparem o posto, mas os nomes não foram divulgados.

O relacionamento entre Selena Gomez e Benny Blanco se tornou público no final de 2023. Desde então, o casal tem demonstrado sintonia tanto nas redes sociais quanto em aparições públicas, mantendo uma postura discreta, mas afetuosa.

Preparativos

No fim de agosto, Selena celebrou sua despedida de solteira em Cabo San Lucas, no México. Na ocasião, ela esteve acompanhada de amigas próximas, entre elas Ashley Cook, Raquelle Stevens e sua prima Priscilla Marie — todas fora do círculo de celebridades.

Um detalhe que chamou a atenção foi a ausência de Brooklyn Beckham e sua esposa, Nicola Peltz, antigos amigos próximos de Selena. Fontes do PageSix indicam que o casal não participará do evento, alegando compromissos profissionais de Nicola relacionados à pré-produção de um novo filme.

Por motivos de segurança, Taylor Swift optou por não se hospedar no mesmo hotel que os demais convidados. A cantora alugou uma residência próxima ao local da cerimônia, conforme informou o PageSix.

Montecito, local escolhido para o casamento, é conhecido por sua exclusividade e por abrigar mansões de diversas celebridades. A região, próxima a Hollywood, oferece o cenário ideal para eventos privados de alto padrão, como o que está sendo realizado por Selena e Benny.

A celebração do casal não se limita à cerimônia. Fontes próximas revelaram que o evento se estenderá por dois dias, com o jantar de ensaio na sexta-feira e o casamento neste sábado. O transporte dos convidados será inteiramente coordenado pela equipe dos noivos.


Zoeira

Selena Gomez e Benny Blanco se casam neste sábado em cerimônia luxuosa na Califórnia

Para garantir o sigilo e a privacidade do evento, os noivos organizaram um esquema logístico especial

Redação
Há 1 hora
