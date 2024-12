Selena Gomez anuncia noivado com Benny Blanco: 'A eternidade começa agora'

A cantora e atriz Selena Gomez, de 32 anos, anunciou nesta madrugada de quinta-feira (12) que está noiva do produtor musical Benny Blanco, de 36 anos. A mudança de status do relacionamento foi compartilhada pelos dois nas redes sociais.

"A eternidade começa agora", escreveu a artista ao publicar um álbum de fotos exibindo o anel de noivado, no Instagram. "Ei, espera… Esta é minha esposa", comentou o companheiro na publicação. Blanco também respostou as imagens nos Stories da mesma plataforma.

Selena e o produtor estão juntos há cerca de um ano. No entanto, já se conhecem há quase 10 anos, pois trabalharam juntos pela primeira vez em 2015, na produção dos sucessos "Kill Em with Kindness" e "Same Old Love". Em 2019, eles repetiram a dobradinha na canção "I Can’t Get Enough", parceria da cantora com Tainy e J Balvin.

Os rumores de que a artista e Blanco estavam namorando surgiram em junho do ano passado. Em 7 de dezembro do mesmo ano os dois assumiram o relacionamento publicamente.

Nos comentários do anúncio desta quinta, as cantoras Taylor Swift e Card B, além das atrizes Jennifer Aniston, Lily Collins, Nina Dobrev e Suki Waterhouse parabenizaram o casal. "Sim, eu serei a dama das flores", sugeriu a voz do hit "Cruel Summer" ao felicitar a amiga de longa data. "AMORZINHO!! Parabéns, mamãe querida!", comentou a estrela da série "Friends".

Planos sobre filhos

Em maio deste ano, Blanco revelou planejar casar e ter filhos com Selena. Ao The Howard Stern Show, ele disse construir uma família com a artista era seu próximo passo.

"Quando olho para ela fico sempre, tipo, não conheço um mundo onde pudesse ser melhor do que este. Essa é minha próxima meta, para dar um 'check' na lista [de prioridade]. Tenho muitos afilhados, muitos sobrinhos. Adoro estar perto de crianças", disse na ocasião.

Além da companheira, Blanco já trabalhou com outros nomes famosos da indústria musical, como o grupo de K-pop BTS, o rapper Snoop Dogg e o cantor Justin Bieber, ex-namorado de Selena