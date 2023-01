Meryl Streep é confirmada em nova temporada de 'Only Murders in the Building'

Meryl Streep reforçará o elenco da terceira temporada de 'Only Murders in the Building'. O anúncio da entrada da atriz na produção foi feito nesta terça-feira (17), no perfil oficial da série no Twitter, que mostrou o trio composto por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez acompanhado de Streep e Paul Rudd.

A série é transmitida no Brasil pelo streaming Star+ e conta a história de um grupo que compartilha uma obsessão sobre o gênero 'true crime' e que, de repente, se vê envolvido em um crime real, quando uma morte acontece dentro do prédio onde moram, no Upper West Side.

Na segunda temporada, Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) e Oliver (Martin Short) tentam limpar seus nomes após serem acusados de assassinar Bunny (Jayne Houdyshell).

Repercussão positiva

Nos comentários da postagem feita pelo perfil oficial da série, repercutiu muito positivamente a chegada de Streep ao elenco. "Só lendas", escreveu uma usuária da rede social. "Meryl Streep! Você está brincando comigo?", se surpreendeu outro.