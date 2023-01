Cearense faz parte do júri da edição histórica do Globo de Ouro 2023

Destaque na indústria audiovisual norte-americana, o Globo de Ouro consolidou-se como um marco no calendário das premiações. Iluminando os melhores da TV e do cinema, o tradicional evento se firmou como um “termômetro” dos favoritos ao Oscar e do melhor que deve estrear na temporada.

A cerimônia de premiação acontece no dia 10 de janeiro e as expectativas estão em alta. Esta será a 80ª edição do prêmio. Além da incrível marca, o Globo de Ouro retorna ao público com o desafio de se renovar e resgatar a credibilidade de outrora.

Nos últimos dois anos, o glamour da festa foi ofuscado por uma série de escândalos. A opinião pública voltou-se às críticas quanto a favorecimento na escolha das obras indicadas e falta de diversidade entre os nomes que compõem a banca votante.

Em meio a polêmicas, a premiação volta aos holofotes com mudanças profundas no formato. O número de integrantes do júri foi ampliado e agora reúne profissionais de vários pontos do planeta. Cinco brasileiros participam da votação, entre eles o cearense Daniel Herculano.

Conversamos com o crítico de cinema sobre a participação nesta festa do entretenimento, como funciona o trabalho de jurado e o reconhecimento em nível internacional. Conheça também mais das polêmicas do prêmio e quais produções prometem fazer bonito em 2023.

Alcance diverso

O Globo de Ouro é comandado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA). Ao todo, a organização possui 97 membros ativos, todos jornalistas estrangeiros residentes nos Estados Unidos. Historicamente, este é o grupo responsável por escolher anualmente os vencedores.

Em 2021, reportagem do Los Angeles Times colocou em xeque o trabalho da Associação. A primeira denúncia recaiu sobre possíveis "conflitos de interesse". O caso mais notório envolveu a viagem de 30 membros da HFPA, com tudo pago, até o set de “Emily em Paris”.

Anos depis a série da Netflix foi indicada a dois Globos de Ouro, deixando produções elogiadas de fora. Outro fato pontual: a organização não possui entre seus membros. As denúncias mobilizaram opinião pública e figuras da indústria. A edição 2022 não foi televisionada e sequer houve cerimônia. Os vencedores foram anunciados pela internet.

Legenda: Série "Emily em Paris" Foto: divulgação/Netflix

Para 2023, a HFPA apresentou reformulação nunca antes vista. Via Federação Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI), a Associação recrutou 103 críticos de todo mundo, totalizando 200 votantes aptos a decidir os melhores do ano entre cinema e TV. Assim, o objetido é de que a mudança permita um grupo de votação maior e consideravelmente mais diversificado.

Cinco brasileiros integram a lista dos "Golden Globe Voter" (não integrante da HFPA). Além do cearense Daniel Herculano, participam Mario Abbade (jornalista, crítico, professor e cineasta), Kel Gomes (jornalista, editora, crítica de cinema), Enoe Lopes Pontes (cineasta) e Isabel Wittmann (crítica de cinema e antropóloga).

Seleção criteriosa

Para Daniel Herculano, a reformulação e ampliação de vozes denota um retorno às raízes da premiação. "O Globo de Ouro nasceu com um grande propósito de ter o olhar diverso. O olhar dos correspondentes estrangeiros que moravam nos Estados Unidos para com os filmes da temporada americana. Então, ele tinha, digamos assim, uma seleção diferente do que normalmente o Oscar faria e apontava algumas tendências”, contextualiza.

Por conta dessa característica fundadora, a de reunir a opinião plural, focada em profissionais de outras nacionalidades, o Globo de Ouro construiu a reputação e se estabeleceu até como um "pré-Oscar". Essa retomada em 2023, explica Herculano, é marcada também pela rigidez na escolha dos novos votantes.

Legenda: Melhor Filme de Comédia ou Musical: "Babylon", "Os Banshees de Inisherin", "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" e "Triângulo da Tristeza"

A FIPRESCI procurou a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), que realizou a convocatória a nível nacional. Após a criteriosa seleção, os representantes brasileiros passaram por reuniões online com a diretoria do Globo de Ouro e demais votantes.

“Assinamos documentos atestando que não temos contato com nenhum tipo de publicidade dos filmes, garantindo que não recebemos qualquer tipo de presente das produções, exceto as mídias e links para podermos ver os filmes”, detalha Herculano.

Os atuais votantes, também chamados de “Golden Globe Voter” podem participar de entrevistas e conversar sobre o evento. Porém, ficam impedidos de mencionar ou declarar qual é a sua produção favorita entre cinema ou TV. Daniel Herculano vota apenas nas categorias ligadas ao cinema.

Reconhecimento internacional

De acordo com Herculano, o processo de votação acontece em duas fases. No primeiro momento, o jurado escolhe os cinco favoritos de cada categoria. Daqui sai a lista final de indicados para “Melhor Drama”, “Melhor comédia musical”, “Roteiro”, “Direção”, entre outras áreas. De outubro a dezembro, estipula, o profissional recebeu mais de 500 filmes.

Daniel Herculano Crítico de cinema Todos são codificados. Você não consegue abrir esse link qualquer computador, não consegue abrir o link em outro e-mail. Tem que ser a partir do meu e-mail e do meu código. Quando você abre o filme consta marca d'água com seu nome e código. Então, se vazar aquela cópia eles vão saber que foi você quem passou”

O passo final, cujo prazo foi até terça-feira (3) é decidir o melhor entre os nomeados. Pronto, agora é aguardar a noite de premiação, quando os vencedores serão conehcidos pelo público. Participar dessa grande premiação internacional é motivo de orgulho para o crítico.

Legenda: Melhor Filme de Drama: "Avatar: O Caminho da Água", "Elvis", "The Fabelmans", "Tár" e "Top Gun: Maverick"

Toda uma história passa pela cabeça de Herculano, cujo amor pela sétima arte despertou ainda no fim dos anos 1980. Ele lembra o exemplo da jornalista Ana Maria Baiana, primeira brasileira a votar no Globo de Ouro e referência para o cearense no universo da crítica cinematográfica. Participar da 80ª edição, já considerada especial por todo o processo de reformulação, é um marco no trabalho do entrevistado.

“Imaginar que você está entre aquelas duzentas pessoas que votam. Foram escolhidas e que votam numa grande premiação que está restabelecida, que é novamente vista como porta de entrada para o Oscar... Estar dentro desse grupo que vota é algo maravilhoso”, finaliza o apaixonado pelo cinema.

Quem brilha no Globo de Ouro 2023?

A volta do Globo de Ouro à lista de grandes premiações é cercada de expectativa. A organização anunciou parte das estrelas que irão anunciar os ganhadores da edição 2023. A cerimônia será apresentada pelo comediante Jerrod Carmichael. A noite terá nomes como Quentin Tarantino, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis. Eddie Murphy e Ryan Murphy receberão prêmios pelo conjunto da carreira.

Entre os destaques da 80ª edição está o filme “Os Banshees de Inisherin”. A comédia estrelada por Colin Farrell recebeu oito indicações. “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” surge na corrida disputando seis prêmios. “Os Fabelmans” (de Steven Spielberg) e "Babilônia" concorrem em cinco categorias cada. Por fora aparecem "Elvis", "Pinóquio" e "TÁR", ambos concorrendo em três áreas.

Legenda: Melhor Minissérie, Antologia ou Filme para TV: "Black Bird", "Dahmer: Um Canibal Americano", "The Dropout", "Pam & Tommy" e "The White Lotus"

Entre as séries, “Abbott Elementary” coleciona cinco indicações. “The White Lotus”, “Only Murderes in the Building”, “Dahmer: Um Canibal Americano” e “Pam & Tommy” empatam na vice-liderança, cada uma com quatro nomeações. “Wandinha” foi lembrada em duas categorias: “Melhor Atriz” (Jenna Ortega) e “Melhor Série de Comédia ou Musical”. Já a produção da HBO, “House of the Dragon”, pode vencer como “Melhor Série de Drama” e “Melhor Atriz em Série Dramática” (Emma D’arcy).

Lista completa do Globo de Ouro 2023

MELHOR MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV

Black Bird

Dahmer: Um Canibal Americano

The Dropout

Pam & Tommy

The White Lotus

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV

Taron Egerton (Black Bird)

Colin Firth (A Escada)

Andrew Garfield (Em Nome do Céu)

Evan Peters (Dahmer: Um Canibal Americano)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Domhnall Gleeson (O Paciente)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer: Um Canibal Americano)

Seth Rogen (Pam & Tommy)

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV

Jessica Chastain (George & Tammy)

Julia Garner (Inventando Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Julia Roberts (Gaslit)

Amanda Seyfried (The Dropout)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Claire Danes (A Nova Vida de Toby)

Daisy Edgar-Jones (Em Nome do Céu)

Niecy Nash-Betts (Dahmer: Um Canibal Americano)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Only Murders in the Building

Wandinha

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (O Urso)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Jenna Ortega (Wandinha)

Jean Smart (Hacks)

MELHOR SÉRIE DE DRAMA

Better Call Saul

The Crown

A Casa do Dragão

Ozark

Ruptura

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA

Jeff Bridges (The Old Man)

Kevin Costner (Yellowstone)

Diego Luna (Andor)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Ruptura)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA

Emma D'Arcy (A Casa do Dragão)

Laura Linney (Ozark)

Imelda Stauton (The Crown)

Hilary Swank (Alasca: Em Busca da Notícia)

Zendaya (Euphoria)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA, MUSICAL OU DRAMA

John Lithgow (The Old Man)

Jonathan Pryce (The Crown)

John Turturro (Ruptura)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA, MUSICAL OU DRAMA

Elizabeth Debicki (The Crown)

Hannah Einbinder (Hacks)

Julia Garner (Ozark)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

MELHOR ANIMAÇÃO EM LONGA-METRAGEM

Pinóquio de Guillermo Del Toro

Inu-oh

Marcel the Shell with Shoes On

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Red: Crescer é uma Fera

MELHOR FILME EM LÍNGUA NÃO-INGLESA

RRR (Índia)

Nada de Novo no Front (Alemanha)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

Decisão de Partir (Coreia do Sul)

MELHOR FILME DE DRAMA

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

MELHOR ATOR EM FILME DE DRAMA

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Hugh Jackman (The Son)

Bill Nighy (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

MELHOR ATRIZ EM FILME DE DRAMA

Cate Blanchett (Tár)

Olivia Colman (Império da Luz)

Viola Davis (A Mulher Rei)

Ana de Armas (Blonde)

Michelle Williams (The Fabelmans)

MELHOR FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL

Babylon

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Triângulo da Tristeza

MELHOR ATOR EM FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL

Diego Calva (Babylon)

Daniel Craig (Glass Onion: Um Mistério Knives Out)

Adam Driver (Ruído Branco)

Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)

Ralph Fiennes (O Menu)

MELHOR ATRIZ EM FILME DE COMÉDIA OU MUSICAL

Lesley Manville (Sra. Harris Vai a Paris)

Margot Robbie (Babylon)

Anya Taylor-Joy (O Menu)

Emma Thompson (Boa Sorte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM FILME

Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin)

Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin)

Brad Pitt (Babylon)

Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Eddie Redmayne (O Enfermeiro da Noite)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM FILME

Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Dolly De Leon (Triângulo da Tristeza)

Carey Mulligan (Ela Disse)

MELHOR DIREÇÃO (FILME)

James Cameron (Avatar: O Caminho da Água)

Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Baz Luhrmann (Elvis)

Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

MELHOR ROTEIRO (FILME)

Todd Field (Tár)

Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)

Sarah Polley (Women Talking)

Steven Spielberg & Tony Kushner (The Fabelmans)

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL (FILME)

Carter Burwell (Os Banshees de Inisherin)

Alexandre Desplat (Pinóquio de Guillermo Del Toro)

Hildur Gudnadóttir (Women Talking)

Justin Hurwitz (Babylon)

John Williams (The Fabelmans)

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL (FILME)

"Carolina" (Um Lugar Bem Longe Daqui)

Letra & Música: Taylor Swift

"Ciao Papa" (Pinóquio de Guillermo Del Toro)

Letra: Roeban Katz & Guillermo del Toro

Música: Alexandre Desplat

"Hold My Hand" (Top Gun: Maverick)

Letra: Lady Gaga & BloodPop

Música: Lady Gaga, BloodPop & Benjamin Rice

"Lift Me Up" (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

Letra & Música: Tems, Rihanna, Ryan Coogler & Ludwig Göransson

"Naatu Naatu" (RRR)

Letra: Kala Bhairava & Rahul Sipligunj

Música: M.M. Keeravani