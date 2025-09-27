Diário do Nordeste
Boca Rosa revela ter vivido affair com Vitória Strada: 'Maravilhosa'

Influenciadora comentou sobre romance em entrevista a um podcast

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:13)
Zoeira
A influenciadora e empresária Bianca Andrade, 30, a Boca Rosa, revelou ter vivido um romance com a atriz e ex-BBB Vitória Strada. A história, que circulava como boato, foi confirmada por ela em entrevista ao podcast Match o Papo.

Segundo Bianca, o affair aconteceu antes de Vitória ser confinada para participar do Big Brother Brasil 25.

"Hoje, a gente é amiga. Vitória é maravilhosa, uma fofa", contou, em entrevista. Ela não deu mais detalhes sobre o envolvimento amoroso.

Atualmente, Bianca está em um relacionamento com o ator e influenciador Diego Cruz. Os dois assumiram o romance em junho deste ano.

