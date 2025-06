Boca Rosa relança produto com cor em homenagem a Jericoacoara; veja novidades da marca

A marca de maquiagem Boca Rosa, da influenciadora digital Bianca Andrade, anunciou o relançamento do Stick Cor, produto multifuncional que pode ser usado como blush, batom e sombra. A novidade logo causou identificação com as fãs cearenses da marca por um detalhe: uma das cores leva o nome da praia de Jericoacoara, uma das mais queridas do litoral do Ceará.

Homenagear a praia paradisíaca por meio do produto foi uma ideia da própria Bianca, que já aproveitou para curtir dias de folga nas areias de Jeri. Em 2020, a influenciadora compartilhou nas redes sociais vários registros na praia, com direito a passeios radicais nas dunas, drinks pelo centro da vila e o merecido descanso no balanço das redes nas águas cristalinas do litoral.

Legenda: Boca Rosa em viagem a Jericoacoara em 2020 Foto: Reprodução/Youtube

Novidades do Stick Color

A Boca Rosa acaba de anunciar os novos Stick Cor Multifuncional após o produto ter sido retirado do mercado por problemas de embalagem em 2024. O item volta às prateleiras do mercado da beleza como um dos mais desejados da marca.

Segundo a empresa, o produto retorna ao portfólio com novas cores, embalagem atualizada e a expectativa de se tornar um dos queridinhos itens-chave entre os consumidores, reafirmando o "compromisso com inovação, qualidade e diversidade".

Ideal para quem busca praticidade na rotina, o Stick Cor é 3 em 1: blush, batom e sombra, com textura cremosa, acabamento natural e glow. O produto promete uma fórmula que constrói camadas com facilidade, promove longa duração e resistência à água e ao suor.

Com o relançamento, Boca Rosa trouxe, além das melhorias técnicas, a expressão de um novo momento da marca, que intensifica a conexão com a diversidade cultural do Brasil.

Além de Jeri, a nova coleção contempla seis tonalidades inspiradas em apelidos de cidades brasileiras: Beagá, Gyn, Jampa, Manaux e Salvamor, sendo esta última um tom inédito.

Após pedido de consumidores, embalagem surge repaginada com nova tecnologia

A antiga embalagem foi o principal alvo de reclamações de consumidores da Boca Rosa. Em 2024, o Stick foi o item mais vendido na live de pré-lançamento, no entanto, precisou de ajustes para retornar ao mercado.

"A nova embalagem do Stick Cor foi desenvolvida com um processo produtivo no qual a bala é moldada separadamente e, depois, cuidadosamente inserida no estojo. Esse método elimina qualquer risco de refilamento durante o uso, proporcionando uma experiência ainda mais estável. O design também ganhou toques especiais: a icônica boquinha da marca em alto-relevo na tampa e um detalhe esculpido diretamente na bala do produto, reforçando o cuidado com a identidade e a personalidade visual", diz comunicado da marca.

Fórmula

A empresa manteve, para o Stick Cor, a formulação enriquecida com Vitamina E — antioxidante que ajuda a proteger e nutrir a pele. O produto é vegano, dermatológico e oftalmologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico e livre de parabenos.

O item relançado mantém ainda a mesma formulação de textura, pigmentação e espalhabilidade.

"A maquiagem da vida real precisa ser prática, divertida e entregar resultado. O Stick Cor é exatamente isso: aquele produto que resolve tudo, traz cor, autoestima e impacto em poucos minutos, e agora ele volta ainda mais funcional. Nós ouvimos nossa comunidade, recalculamos a rota e estamos trazendo as melhorias que nossas consumidoras merecem. Nosso maior desejo é que cada pessoa que escolha nossos produtos se sinta confiante, feliz e verdadeiramente satisfeita com o que está usando”, destacou Bianca Andrade, CEO da Boca Rosa Beauty.

A expectativa da empresa é que o Stick Cor seja um dos produtos de maior representatividade dentro do faturamento da Boca Rosa Beauty no segundo semestre de 2025.