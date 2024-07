Boca Rosa se pronuncia após 'cancelamento' por erros em marca própria

Bianca Andrade, influenciadora e dona da marca Boca Rosa, pediu desculpas aos fãs e consumidores pelo sumiço e problemas na embalagem da base de stick de sua nova linha de cosméticos. Em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), a ex-BBB revelou entender a frustração dos clientes. A empresária adiou o lançamento da marca após críticas.

"Eu queria me desculpar, principalmente com a minha consumidora, que ama a Boca Rosa, que ama a marca e que estava tão esperançosa para receber um produto e teve um problema na embalagem, teve uma falha na embalagem. Vou explicar exatamente o que aconteceu, mas antes de mais nada eu queria me desculpar porque entendo a frustração, eu sei exatamente como é você estar esperando um produto e aquele produto não é aquilo que você esperou, e quando isso acontece você tem que falar mesmo, tem que cobrar mesmo, e eu como marca tenho que resolver essa situação", disse.

A empresária fez questão de frisar que esse é o seu sonho, mas reconheceu o erro no produto e pediu para consumidores que se sentirem lesados, podem entrar em contato com sua equipe e pedir ressarcimento.

"Antes de mais nada, eu queria vir com a solução e queria colher quem teve essa questão. A gente teve realmente uma questão com a embalagem do stick cor e se você teve um problema com essa embalagem, dela não subir e descer, entre em contato com nosso canal de atendimento que a gente vai prontamente te responder e estornar o seu dinheiro", continuou.

Bianca justificou o sumiço, pois antes, por ter uma marca parceira, podia delegar e continuar ativa nas redes sociais. "Agora sou dona 100% dessa empresa. A gente precisa resolver. Por isso que demorei um pouquinho para aparecer, porque eu de fato estava mergulhada em resolver cada questão com eficiência. Mas em paralelo, eu estava ouvindo todos vocês para resolver cada situação", frisou.

'Cancelamento' em 2019

Boca Rosa ainda disse que essa não é a primeira vez que passa por um "cancelamento" parecido.

"Em 2019 passei por uma situação parecida quando lancei a minha linha de pele. E naquela época, eu já aprendi pela primeira vez que quando você trabalha com produto físico, com uma linha de produção em grande escala, mesmo que você faça todos os testes, você ainda assim passa por riscos", relembrou.

Problemas na embalagem

A empresária Bianca Andrade emitiu um comunicado, no último domingo (7), anunciado que irá adiar o lançamento dos produtos de maquiagem de sua marca, Boca Rosa, que aconteceria no próximo dia 10 de julho. A decisão aconteceu após um dos produtos, a base de stick, receber críticas de quem teve acesso ao item antes mesmo do lançamento oficial.

“Fomos surpreendidos com uma falha nas embalagens de uma parte dos sticks. Imediatamente, visitamos a nossa fabricante para entender o acontecido e eles se comprometeram a solucionar”, diz um trecho do comunicado.

A nova data de lançamento dos produtos ainda não foi anunciada.

O comunicado também afirma que os clientes insatisfeitos poderão receber o dinheiro de volta. “Nós assumiremos o compromisso de reembolsarmos o valor dos produtos que chegaram danificados, mediante análise do SAC e conforme a nossa política de devolução. Nossa marca de maquiagem Boca Rosa tem como real propósito trazer qualidade, praticidade e diversidade para o mercado brasileiro. Estamos totalmente comprometidos em oferecera melhor experiência para os nossos consumidores”.