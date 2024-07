Bianca Andrade adia lançamento de produtos da marca Boca Rosa após críticas

A empresária Bianca Andrade emitiu um comunicado, no domingo (7), anunciado que irá adiar o lançamento dos produtos de maquiagem de sua marca, Boca Rosa, que aconteceria no próximo dia 10 de julho. A decisão aconteceu após um dos produtos, a base de stick, receber críticas de quem teve acesso ao item antes mesmo do lançamento oficial.

“Fomos surpreendidos com uma falha nas embalagens de uma parte dos sticks. Imediatamente, visitamos a nossa fabricante para entender o acontecido e eles se comprometeram a solucionar”, diz um trecho do comunicado.

Veja também Zoeira Casamento às Cegas: elenco da quarta temporada se reúne, mas apenas três casais aparecem; veja quais Zoeira Aegon Targaryen morre em 'A Casa do Dragão'? Veja destino do personagem nos livros da série

A nova data de lançamento dos produtos ainda não foi anunciada.

O comunicado também afirma que os clientes insatisfeitos poderão receber o dinheiro de volta. “Nós assumiremos o compromisso de reembolsarmos o valor dos produtos que chegaram danificados, mediante análise do SAC e conforme a nossa política de devolução. Nossa marca de maquiagem Boca Rosa tem como real propósito trazer qualidade, praticidade e diversidade para o mercado brasileiro. Estamos totalmente comprometidos em oferecera melhor experiência para os nossos consumidores”.