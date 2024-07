Influenciadora Leticia Panar relata chantagem emocional de ex-namorado e revela abandono na gravidez

A influenciadora Leticia Panar fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (11) e acusou o ex-companheiro de fazer chantagem emocional. Através de vídeos publicados no TikTok, onde acumula mais de 3 milhões de seguidores, ela deu detalhes do caso.

O relacionamento teve início quando Letícia tinha 16 anos. Segundo a influenciadora, ele era "mais velho e já tinha vivido bastante coisa". Na época, ela chegou a se afastar da família por conta do relacionamento. "Nunca foi um relacionamento saudável", declarou.

Aos 17 anos, Leticia engravidou do então namorado. Ao descobrir a gravidez, ele teria criado um grupo no WhatsApp com ela e outros amigos do casal para convencer a influenciadora a fazer um aborto. Letícia se recusou a fazer o procedimento.

"Depois disso, ele me abandonou grávida. Eu fiquei devastada e passei minha gravidez inteira chorando, na cama, onde minha mãe precisava me dar banho porque eu não tinha capacidade de levantar da cama", revelou.

Mãe solo

Segundo Letícia, o ex-namorado nunca deu nenhum suporte financeiro. "Eu implorava para ele ser pai", declarou. "Ele me deixou sozinha completamente", afirmou. "Eu sou a única mãe solteira da família, então para mim era uma vergonha", contou.

Antes de virar influenciadora, Leticia teria dependido do Bolsa Família para conseguir sustentar a filha. Após viralizar na internet e melhorar sua condição financeira, Leticia afirma que o ex-namorado a procurou novamente. "O pai dela quis voltar e ele começou a falar sobre quanto tempo ele perdeu e o quanto ele queria ser pai. E eu deixei. No início, eu fiquei receosa, mas deixei", declarou.

"Ele quis começar a entrar na minha vida, só que na cabeça dele eu estou em uma montanha russa, onde eu não decido o que eu quero. Mas é só porque um dia eu acordo e ele me trata super mal e no outro dia eu sou a mulher da vida dele", disse.

Segundo a influenciadora, o ex-namorado teria gritado com ela e a filha em diversos momentos. Ele ainda teria exigido que ela publicasse vídeos dos dois juntos. "Ele tem um jeito muito sábio de manipular", afirmou.

"Agora, ele me ameaça dizendo que eu não tenho capacidade de cuidar da minha filha", declarou. "Me diminui como mãe, me diminui como mulher, me diminui como filha", disparou.