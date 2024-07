'Chaves' terá versão brasileira para campanha publicitária da Ypê; entenda

Em versão inédita, "Chaves" ganhará uma adaptação com atores brasileiros. A produção contará com novas esquetes e será para uma campanha publicitária da marca Ypê. Os comerciais estão previstos para irem ao ar em agosto. As informações são da CNN Brasil.

Veja também Zoeira Ingrid, de 'Casamento às Cegas', anuncia pausa nas redes sociais: 'Respirar fundo' Zoeira 'O Poço 2': Netflix divulga trailer e data de estreia da sequência

A série foi criada em 1973, e no Brasil, a produção da mexicana Televisa foi exibida pelo SBT até 2020. Um representante do Grupo Chespirito, empresa gerida pela família de Roberto Gómez Bolaños, — criador de Chaves, Chapolin Colorado e outros personagens, — está acompanhando as gravações em São Paulo.

“Felizmente, o elenco escolhido é incrível, excelente. A minha missão aqui é muito mais de validar o quanto os atores estão entregando de proximidade ao original. É a primeira vez, no Brasil, que uma campanha remete literalmente a uma obra base”, afirmou João Victor Trascastro, consultor do Grupo.

Além das redes sociais, mais dez clipes serão exibidos em comerciais de televisão.