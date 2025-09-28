Diário do Nordeste
'Fantástico' terá entrevista com Mirtes Renata, do caso Miguel, neste domingo (28/09)

Programa começa depois do 'Domingão com Huck'

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (28) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", segundo a TV Globo. Neste domingo, a revista eletrônica apresenta o segundo episódio do quadro "Negritudes". A apresentadora Maju Coutinho entrevista Mirtes Renata, mãe do menino Miguel. 

Ele morreu ao cair do 9º andar de um prédio de luxo, no Cais de Santa Rita, no Centro do Recife. Ela tem tatuado no braço o nome do filho, Miguel, com a data de nascimento e o dia da tragédia. Após perder o filho, passou a estudar Direito, com o sonho de virar promotora pública. 

Além disso, o programa também vai exibir uma reportagem especial sobre como Istambul, na Turquia, virou a capital do transplante capilar. Os preços são mais baixos e atraem diversos turistas, incluindo brasileiros.

Que horas começa o Fantástico hoje (28)?

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h35.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana são apresentadas por Maju Coutinho e Poliana Abritta.

