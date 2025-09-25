Diário do Nordeste
Gabriela Loran diz que personagem trans em 'Três Graças' foge de estereótipos

Atriz terá papel importante para desvendar esquema de falsificação de remédios em novela

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Viviane na farmácia da Chacrinha
Legenda: Viviane na farmácia da Chacrinha
Foto: Globo/ Estevam Avellar

Com estreia marcada para outubro, a novela "Três Graças" promete emocionar o público ao trazer histórias de resistência, amor e representatividade. Entre os destaques da trama está a personagem trans Viviane Martins, interpretada pela atriz Gabriela Loran.

A farmacêutica será peça-chave na investigação de um esquema de fraude envolvendo a Farmácia Social e um político poderoso. Na trama, ela ajuda a desmascarar adulterações de medicamentos, trazendo à tona a relevância do trabalho do farmacêutico na proteção da saúde pública.

A trajetória dela será essencial para a protagonista Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, que encontrará em Viviane uma aliada fundamental em sua jornada.

Durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (24), a atriz trans Gabriela Loran falou sobre a personagem. Ela ressaltou a importância da trama e celebrou a oportunidade de interpretar uma figura com profundidade e nuances.

A Viviane é a personagem que eu sempre sonhei em poder interpretar. Ela vem cheia de complexidade, cheia de verdade, cheia de história. Ela sim é trans, mas trans não define a mulher que ela é
Gabriela Loran
Atriz

Para a atriz, a construção da personagem marca um avanço ao mostrar mulheres trans em papéis centrais e plurais na teledramaturgia.

Segundo Gabriela, a personagem foge dos estereótipos ao ocupar espaço de protagonismo, viver relações afetivas e profissionais, e ser retratada para além da dor. “Poder mudar o imaginário das pessoas mostrando que a gente existe, que não estamos só morrendo, é muito importante. Pessoas trans não são só dor, a gente vive”, destacou.

Atriz já trabalhou em farmácia

A atriz também destacou as semelhanças entre a trajetória de vida pessoal e a da personagem. “Meu primeiro trabalho foi em uma farmácia, comecei como repositora e fui até subgerente. Quando vi a Viviane, percebi que esse universo cabia em mim como uma luva”, relatou.

Em outro momento, lembrou uma cena em que a personagem conversa com a avó: “Comecei a chorar, porque era exatamente o que eu faço. Eu converso muito com a minha avó também”.

Gabriela encerrou agradecendo ao elenco e à direção da novela, ressaltando a conexão criada nos bastidores. “Eu tô muito feliz com essa personagem e tenho certeza de que ela vai surpreender muita gente. A sinergia que acontece no set e fora dele é muito grande”, disse.

Viviane é amiga de infância de Gerluce

As atrizes Gabriela Loran e Sophie Charlotte sorrindo, uma com cabelo cacheado castanho e outra com cabelo cacheado escuro, em um ambiente com parede vermelha e plantas ao fundo, vestidas de forma elegante e casual
Legenda: As atrizes Gabriela Loran e Sophie Charlotte
Foto: Globo/ Estevam Avellar

Viviane é uma figura popular entre os moradores. As duas se conhecem desde a escola, época em que Viviane ainda não havia iniciado transição de gênero.

Juntas, sonhavam cursar Farmácia, mas apenas Viviane conseguiu, já que Gerluce teve de se dedicar à maternidade com a chegada de Joélly ainda na adolescência.

Com grande senso de profissionalismo, Viviane é uma pessoa generosa, que todos gostam de ter por perto. Também se mostra uma amiga leal e confiável, e, como Gerluce, não admite injustiças.

Na farmácia da Chacrinha, Viviane é responsável pela entrega dos medicamentos da Fundação Ferette, mas vai ser pega de surpresa quando souber do esquema de falsificação de remédios que impacta a saúde dos moradores do local.

