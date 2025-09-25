Gabriela Loran diz que personagem trans em 'Três Graças' foge de estereótipos

Com estreia marcada para outubro, a novela "Três Graças" promete emocionar o público ao trazer histórias de resistência, amor e representatividade. Entre os destaques da trama está a personagem trans Viviane Martins, interpretada pela atriz Gabriela Loran.

A farmacêutica será peça-chave na investigação de um esquema de fraude envolvendo a Farmácia Social e um político poderoso. Na trama, ela ajuda a desmascarar adulterações de medicamentos, trazendo à tona a relevância do trabalho do farmacêutico na proteção da saúde pública.

A trajetória dela será essencial para a protagonista Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, que encontrará em Viviane uma aliada fundamental em sua jornada.

Durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (24), a atriz trans Gabriela Loran falou sobre a personagem. Ela ressaltou a importância da trama e celebrou a oportunidade de interpretar uma figura com profundidade e nuances.

A Viviane é a personagem que eu sempre sonhei em poder interpretar. Ela vem cheia de complexidade, cheia de verdade, cheia de história. Ela sim é trans, mas trans não define a mulher que ela é Gabriela Loran Atriz

Para a atriz, a construção da personagem marca um avanço ao mostrar mulheres trans em papéis centrais e plurais na teledramaturgia.

Segundo Gabriela, a personagem foge dos estereótipos ao ocupar espaço de protagonismo, viver relações afetivas e profissionais, e ser retratada para além da dor. “Poder mudar o imaginário das pessoas mostrando que a gente existe, que não estamos só morrendo, é muito importante. Pessoas trans não são só dor, a gente vive”, destacou.

Atriz já trabalhou em farmácia

A atriz também destacou as semelhanças entre a trajetória de vida pessoal e a da personagem. “Meu primeiro trabalho foi em uma farmácia, comecei como repositora e fui até subgerente. Quando vi a Viviane, percebi que esse universo cabia em mim como uma luva”, relatou.

Em outro momento, lembrou uma cena em que a personagem conversa com a avó: “Comecei a chorar, porque era exatamente o que eu faço. Eu converso muito com a minha avó também”.

Gabriela encerrou agradecendo ao elenco e à direção da novela, ressaltando a conexão criada nos bastidores. “Eu tô muito feliz com essa personagem e tenho certeza de que ela vai surpreender muita gente. A sinergia que acontece no set e fora dele é muito grande”, disse.

Viviane é amiga de infância de Gerluce

Legenda: As atrizes Gabriela Loran e Sophie Charlotte Foto: Globo/ Estevam Avellar

Viviane é uma figura popular entre os moradores. As duas se conhecem desde a escola, época em que Viviane ainda não havia iniciado transição de gênero.

Juntas, sonhavam cursar Farmácia, mas apenas Viviane conseguiu, já que Gerluce teve de se dedicar à maternidade com a chegada de Joélly ainda na adolescência.

Com grande senso de profissionalismo, Viviane é uma pessoa generosa, que todos gostam de ter por perto. Também se mostra uma amiga leal e confiável, e, como Gerluce, não admite injustiças.

Na farmácia da Chacrinha, Viviane é responsável pela entrega dos medicamentos da Fundação Ferette, mas vai ser pega de surpresa quando souber do esquema de falsificação de remédios que impacta a saúde dos moradores do local.