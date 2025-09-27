Noiva do cantor Oruam monta vigília em Bangu

A influenciadora Fernanda Valença, noiva do cantor Oruam, montou uma vigília em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, na noite da sexta-feira (26).

O protesto aconteceu depois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogar a prisão preventiva do rapper Oruam. Apesar da decisão judicial, ainda não se sabe quando ele irá deixar a prisão.

Nas redes sociais, a jovem mobilizou um grupo, que apoia a liberdade de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, para ir ao Complexo Bangu orar pela liberdade do rapper.

O ato contou com a presença do pastor Demétrio Martins, que esteve a frente das orações. No local, também colocaram faixas com as mensagens "liberdade" e "rap não é crime".

Legenda: Oruam e Fernanda Valença estão noivos Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fernanda, que conta com mais de 3 milhões de seguidores, publicou em seu instagram vídeos lendo trechos bíblicos sobre fé, esperança e amor.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informou ao jornal Extra que não foi notificada oficialmente sobre a decisão de liberdade do rapper e por isso aguarda a publicação em canais competentes para a adoção de medidas cabíveis.

Prisão revogada

O relator responsável pela decisão, ministro Joel Ilan Paciornik optou por substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. As medidas ainda serão definidas pelo juiz original da causa no Tribunal de Justiça do Rio.

O ministro entendeu que o decreto de prisão preventiva tinha fundamentação insuficiente e que foram usados “argumentos vagos” sobre o risco de Oruam praticar novos atos criminosos ou de fugir.

Uma vez que o rapper é réu primário e se apresentou espontaneamente para cumprimento do mandado de prisão.

A expectativa é que o cantor saia da Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu 3, a partir de segunda-feira (29). Em nota, a defesa de Oruam se manifestou sobre a decisão:

"Nunca existiram evidências acerca de cometimento de crime e tampouco acerca da necessidade da sua prisão provisória, decretada para atender a finalidades estranhas ao processo. Mauro Davi se submeterá às medidas cautelares diversas a serem determinadas e, como vem fazendo, provará sua inocência no curso do process, informaram ao Extra.

Relembre a prisão

No dia 21 de julho, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram até a casa do cantor, no Joá, Zona Oeste do Rio, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente, conhecido como "Menor Piu".

O adolescente integrava a chamada “Equipe do Ódio”, ligada ao Comando Vermelho e estava sem cumprir medidas socioeducativas em regime de semiliberdade.

Oruam e alguns amigos jogaram pedras nas viaturas policiais. Enquanto isso, o adolescente conseguiu fugir pela mata.

Vídeos gravados pelos próprios jovens foram usados pela DRE para embasar o inquérito que levou à expedição do mandado de prisão contra o rapper Oruam.

Ele se entregou espontaneamente no dia 22 de julho e foi detido em Bangu, na Zona Oeste, onde ele atualmente se encontra.

Dois dias após a prisão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro classificou o rapper Oruam como um preso de alta periculosidade.

Caso seja condenado, ele irá responder por associação ao tráfico, ameaça, dano ao patrimônio público, desacato e resistência. A pena pode ultrapassar 18 anos de prisão.