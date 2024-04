Após completar três meses de gravidez, Iza mostra ultrassom de bebê com Yuri Lima

Depois de anunciar a gravidez do primeiro filho, a cantora Iza, de 33 anos, fez um resumo de como foram os três primeiros meses de gestação, com uma série de fotos publicadas no Instagram, nessa quarta-feira (17). O bebê é fruto do relacionamento da cantora com o jogador de futebol Yuri Lima.

Entre as imagens compartilhadas pela artista há ela exibindo a barriga, um ultrassom do bebê, em momento romântico com o namorado e até ajoelhada na frente de uma privada, com sinais de enjoo, com alguém segurando seu cabelo. “Os últimos dias/meses por aqui”, afirmou.

A cantora mostrou, ainda, um vídeo com os bastidores da gravação do DVD de Léo Santana. “Ninguém sabe que eu estou grávida e eu já vomitei duas vezes no camarim. A sorte é que o Léo, mesmo sem saber, me colocou para cantar primeiro”, afirmou ela.

Os comentários da publicação foram de alegria, entusiasmo e desejos de uma gestação tranquila. Famosos como Vanessa da Mata, Perlla, Emanuelle Araújo, Pablo Vittar, Tatá Werneck, Sandy, Ticiane Pinheiro e Maisa deixaram de emojis de coração a frases carinhosas. Os fãs também declararam uma profusão de elogios. "Deus abençoe o seu bebê. Essa mamãe linda!", disse uma pessoa. "A parte do enjoo é babado real, né", comentou outra pessoa. "Ainda mais linda gravidinha. Muito feliz por vcs", afirmou outro.

A dona do hit "Talismã" confirmou a gravidez, na última quinta-feira (11), e fez uma live em suas redes sociais no dia seguinte para falar sobre a novidade. “Estou me sentindo mais feliz que nunca, mais criativa que nunca. Parece que o mundo mudou de cor já e só tem três meses”, disse ela, muito emocionada.