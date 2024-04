Jesus e Frank Sinatra serão temas de filmes de Martin Scorsese, diz revista

Aos 81 anos, com diversos filmes premiados na bagagem, o cineasta Martin Scorsese não tem planos de se aposentar tão cedo. De acordo com informações de fontes próximas ao diretor, repassadas à revista Variety nessa quarta-feira (17), ele pretende se envolver em duas grandes produções, uma atrás da outra.

O primeiro projeto já foi confirmado pelo próprio artista: um filme sobre Jesus, anunciado informalmente, em janeiro de 2024, após uma breve audiência privada com o Papa Francisco no Vaticano. Scorsese é o mesmo diretor de "Silêncio", outro longa de cunho religioso, sobre a missão clandestina de jesuítas portugueses no Japão e o martírio dos cristãos nos séculos XVI e XVII.

Após a audiência papal, o diretor explicou que prepara agora um filme dedicado a Jesus, também segundo a Variety. O novo projeto terá a duração de 80 minutos. Com o título provisório de "A Life of Jesus" (ou "Uma Vida de Jesus", em tradução livre), tratará dos ensinamentos do profeta, considerado Filho de Deus, no tempo presente, se afastando de doutrinas religiosas e focando apenas na essência das instruções do maior símbolo religioso do mundo.

Para o investimento, o cineasta pensa em voltar a se juntar a Andrew Garfield, que protagonizou "Silêncio", e ainda Miles Teller ("Whiplash" e "Top Gun: Maverick"). A expectativa é que as filmagens ocorram ainda este ano, em Israel, na Itália e no Egito, embora, no caso do primeiro país, isso possa significar um "desafio logístico" por causa da guerra da nação com o Hamas em Gaza.

Em seguida, ainda conforme a Variety, Scorsese deve se envolver com uma cinebiografia de Frank Sinatra. Para o papel título, ele estaria cotando o seu companheiro de diversas produções, Leonardo DiCaprio e, para interpretar a segunda esposa do músico, Ava Gardner, o diretor teria pensado em Jennifer Lawrence. O longa, no entanto, ainda encontra um empecilho para começar a ser rodado: os direitos sobre o catálogo musical de Sinatra pertencem à filha dele, Tina Sinatra, que ainda não autorizou a permissão para o uso das canções.

Também, para um futuro próximo, está uma colaboração de Scorsese com Steven Spielberg, numa série chamada "A Ilha do Medo" para a Apple TV+, baseada tanto no filme de 1962 como no de 1991 (este de Scorsese), com os dois cineastas como produtores executivos.