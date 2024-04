Vincent Martella desembarca no Brasil e revela encantamento: 'Quero sentir a cultura de vocês'

Vincent Martella, conhecido por interpretar o Greg na série “Todo Mundo Odeia o Chris”, está aproveitando sua estadia no Brasil para se conectar com os fãs e mergulhar na cultura do País. Em uma entrevista ao "The Noite", de Danilo Gentili, nessa terça-feira (16), o ator expressou seu encantamento com os brasileiros e a forma como seu trabalho conquistou um lugar especial nos corações dos espectadores do nosso País.

“Nunca imaginei que uma foto poderia causar esse fervor. É incrível. Todos os fãs brasileiros que estão falando comigo, o quanto o meu trabalho significou para eles e o quanto eles gostam do meu personagem, em uma série que fez grande parte da minha vida, é muito legal”, disse o famoso, que ganhou mais de 5 milhões de seguidores após postar uma imagem no Instagram vestindo uma camisa com a frase: “Sou famoso no Brasil”.

Durante o "The Noite", o astro relembrou momentos icônicos de “Todo Mundo Odeia o Chris”, arriscou-se a falar algumas frases famosas da série e ainda apontou curiosidades de outros trabalhos, como em “Walking Dead” e dublando a voz de Phineas, no desenho “Phineas & Ferb”.

"Nos vemos de vez em quando [sobre os companheiros de "Todo Mundo Odeia o Crhis"]. Acho que por conta da idade que tínhamos na série, é praticamente aquele grupo de pessoas que você estudou no colegial, sabe? Crescemos juntos, vivemos essa experiência juntos e eu amo trabalhar com eles. Todos são demais e talentosos. Amo ver para onde a carreira de todo mundo foi e apoiar o sucesso dos outros”.

Vincent também irá participar do "Hora do Faro", na RecordTV, com Rodrigo Faro, e do podcast "Inteligência Ltda", com o comediante Rogério Vilela. Todas as entrevistas foram articuladas pela organização do Imagineland, evento de cultura pop que irá movimentar João Pessoa, de 26 a 28 de julho, e que contará com outra visita do ator ao País.

Muito feliz por conhecer o Brasil, o artista também falou do desejo de provar quitutes típicos do nosso País. “Estou bem empolgado para experimentar a comida brasileira, talvez alguns salgadinhos e as bebidas também. Fiz um almoço incrível antes de vir para cá e quero sentir a cultura de vocês”, avaliou. Em seguida, desejou: “Quem sabe, quando eu vier para cá, com mais tempo, possa ir às praias, a um jogo de futebol. Estou aqui há três horas, amei tudo o que eu vi, mas eu quero ver mais do país”.