Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (30)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (30) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Fabian, Simone e Tom fazem planos para o futuro das Empreguetes.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Fabian, Simone e Tom fazem planos para o futuro das Empreguetes. Conrado estraga um dos processos do escritório e tenta ocultar o problema. Sandro conta para Penha que arrumou um emprego. Liara volta ao Brasil. O escritório de Sarmento recebe uma intimação e Conrado se apavora. Ticiane pede ajuda a Lygia para resolver o problema do processo destruído.

Socorro pede para Chayene levá-la na viagem a Uberlândia para o show com Michel Teló. Conrado culpa Ticiane por ter danificado o processo e a moça é demitida. Valda passa mal e Sônia resolve contratar o Aperitivo Bufê para fazer o jantar de noivado da filha. Rosário faz compras para o bufê com Penha e Cida, que cogita sabotar o jantar de Isadora e Conrado.

Rodinei não se conforma de ter perdido Cida. Sandro vai jogar futebol com Ruço e perde a hora do trabalho. Naldo diz a Elano que o interesse de Tom nas Empreguetes é falso. Humberto chega à clínica para acompanhar Ariela e encontra Brunessa. Lygia convida Elano para ser seu assistente e a escolha é aprovada por Sarmento.

Tom propõe que as Empreguetes façam um show com Fabian. Rosário procura Kleiton, que a alerta sobre as más intenções de Tom Bastos. Inácio encontra Dália e cai numa cilada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.