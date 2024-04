Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (30)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (30) vai ao ar às 18:30, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Quinota e Seu Tico Leonel encontram Zefa Leonel com a turmalina paraíba em mãos.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Quinota e Seu Tico Leonel encontram Zefa Leonel com a turmalina paraíba em mãos. Ariosto se hospeda no hotel de Tobias. Caridade se aproxima de Guilherme Tell, e Celso a demite. Blandina se dá conta de que Marcelo a roubou, e pede ajuda a Dracena. A família Leonel recebe a notícia sobre a turmalina.

Vespertino e Deodora se aproximam de Ariosto. Zefa Leonel leva a turmalina até Ariosto, que tenta enganar a garimpeira, sem sucesso. Blandina rouba as economias de Dracena. Ariosto exige que Artur descubra a origem da turmalina paraíba.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.