Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (30)

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Odete verifica as contas e diz a Virgínia que ela gastou muito. Gustavo e Gilda veem Dinorá e Sérgio na igreja e temem que ela esteja aprontando algo contra eles. Tiago ajuda Evaristo e Silvana, hóspedes do hotel, que foram assaltados. Helena convida Heitor para viajar com ela. Amir e Daniel investigam os computadores no cyber café. Antenor exige que Bebel faça o exame de DNA. Lúcia volta para a casa dos pais e Hermínia a consola. Paula reage ao ler no jornal que é a culpada pelo infarto de Marion. Jarbas tira sangue de Olavo e identifica com uma etiqueta com o nome de Antenor. Olavo diz que ele não pode errar ao trocar as amostras. Camila diz a Fred que é melhor eles se separarem oficialmente. Jarbas faz a coleta de material de Bebel e Antenor. Jarbas faz a troca da amostra de Antenor. Ivan mostra-se revoltado por ser suspeito do envenenamento da mãe. Hélio interroga Paula.

Iracema promete averiguar o balancete do condomínio. Virgínia conta para Iracema que está alugando o salão de festas. Eloísa cobra explicações de Jáder sobre a pulseira de Evaldo e ele confessa ter comprado a joia de um homem. Camila acha que Neli está escondendo algo. Fernanda diz a Fred que Mateus a fez entender que ela só causou sofrimento. Alice chega e Olavo sai com ela para que Bebel não seja vista. Belisário conduz Gilda ao altar. Gustavo olha para Dinorá parada na porta da igreja e desiste do casamento. Tatiana pede que Olavo ajude Ivan, mas ele a humilha. Antenor diz a Lúcia que o exame confirmou que ele é o pai e pede que ela crie o seu filho. Lúcia fica furiosa com a proposta e o expulsa. Daniel e Paula suspeitam que a história do filho de Antenor é um golpe de Bebel e Olavo. Silvana e Evaristo convidam Tiago para ser gerente de um hotel deles na Austrália. Cadelão pede mais dinheiro a Joana.

Olavo flagra Paula conversando com o porteiro de seu apart-hotel. Paula diz a Olavo que foi ao seu prédio conversar com ele. Olavo finge não saber que Bebel está grávida. Jarbas chega e Olavo mente para Paula ao dizer que o técnico do laboratório foi a sua casa consertar seu som. Olavo faz o pagamento prometido a Jarbas. O porteiro mente para Paula quando ela pergunta sobre Bebel. Lutero visita Olavo, passa mal ao tomar um drinque e morre. O médico diz a Olavo e Alice que Lutero apresentou sintomas de envenenamento. Marion volta para casa e acusa Ivan de ter tentado matá-la. Hélio diz a Uchoa que a assinatura de Antenor no cartão entregue para Marion foi realmente falsificada. Lúcia não se sente bem. Antenor e Lúcia desfazem o contrato nupcial que haviam assinado. Antenor sente forte dor de cabeça. Antenor dá um contrato de união estável para Bebel assinar e avisa que ela vai morar em sua casa até a criança nascer.

Olavo diz a Hélio que Lutero tomou uísque e passou mal em seguida. Hélio acha que estavam tentando envenenar Olavo. Olavo conta ao delegado que recebeu a visita de Tatiana e de Paula. Cássio, após ter denunciado Cadelão à polícia, diz a Joana que espera vê-lo preso ao ser flagrado por extorsão. Fernanda beija Mateus ao ver que Camila se aproxima. Camila discute com Mateus e confessa ter se arrependido de se separar de Fred. Fernanda confessa a Camila que beijou Mateus para que ela voltasse para Fred. Camila admite para Mateus que errou ao julgá-lo e explica que falou sem pensar sobre o arrependimento da separação. Paula é intimada e presta depoimento. Otília segue Jáder. O cúmplice de Cadelão percebe a presença da polícia próxima à floricultura e o avisa. Marion visita Bebel. Paula é presa.

